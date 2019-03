Gegen das Team vom gastgebenden TC Grün-Weiß Schöppingen gelang Emsdetten ein 6:3-Erfolg. Für die Schöppinger war es hingegen die dritte Niederlage im dritten Spiel.

In den Einzeln musste sich Dieter Rusch mit 2:6, 6:3, 6:10 im Match-Tiebreak geschlagen geben. Ebenfalls in den Match-Tiebreak ging das Spiel von Peter Pölling. In einem über zwei Stunden dauernden, ausgeglichenen Match siegte der Schöppinger dank seiner starken kämpferischen Leistung mit 6:7, 6:4, 10:7.

Auch die weiteren Einzel waren knapp und hart umkämpft. Franz-Josef Lethmate setzte sich in einem starken Spiel mit 7:5, 6:4 durch. Jürgen Bake musste sich mit 5:7, 4:6 geschlagen geben. In den weiteren Einzeln waren Dieter Florack (2:6, 0:6) und Andreas Rudolphi (2:6, 0:6) allerdings chancenlos.

Noch bestand die Chance für die Schöppinger, den Sieg einzufahren. Und es sah zu Beginn auch gar nicht schlecht aus für die Hausherren. Zum Ende der ersten Sätze drehten sich jedoch die Ergebnisse. Während Waßkönig / Ahlers ihr Doppel ohne Probleme mit 6:1, 6:2 gewannen, verloren die anderen beiden Schöppinger ihren ersten Satz. Beim Stand von 5:7, 0:3 mussten auch noch Dieter Rusch / Klaus Pölling verletzungsbedingt aufgeben. Lethmate / Rudolphi unterlagen 5:7, 2:6.

Da der TV Emsdetten alle Spiele gewonnen hat, darf er am 6. April beim Hallenabschlussfest den großen Siegerpokal in die Luft recken. Alle anderen Mannschaften kämpfen weiter. Es stehen noch die Spiele Ahaus I - Ahaus II und TC Legden - TC GW Schöppingen aus.