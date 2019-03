Erst vor drei Jahren gegründet feierte die Abteilung im abgelaufenen Kalenderjahr 2018 nämlich gleich fünf Bezirks- und einen Landesmeister und entwickelt sich somit weiter prächtig. Am erfolgreichsten war Tom Rotterdam unterwegs. Er holte die Landesmeisterschaft in Hiltrup in der Disziplin Recurve-Visierbogen der Altersklasse bis 14 Jahre.

Ebenfalls sehr gut aufgestellt sei der ASC im Breitensport. Ute Luislampe vermeldete auf der Schöppinger JHV, dass gleich 130 Aktive ihr Sportabzeichen abgelegt haben. Schon in den vergangenen beiden Jahren 2016 und 2017 waren die ASCler bereits kreisweit in den Top 3 vertreten. Und auch 2018 erhoffen sich die Grün-Weißen ein ähnlich starkes Ergebnis, wenn der Kreissportbund im April zur Preisverleihung bittet.

Achim Rövekamp für die Badmintonabteilung und Stefan Leuermann für die Fußballjugend sprachen im Anschluss von „hervorragenden Ergebnissen in der Jugendarbeit“. Die Tischtennisabteilung rund um den Abteilungsleiter Klaus Beuker präsentiert sich beim ASC ebenfalls sehr aktiv und lädt Interessierte zum Schnuppertraining in die Sporthalle an der Verbundschule ein.

Vorbereitungen für den Volkslauf

Lydia Naber, Cheforganisatorin des Volkslaufs „Rund um den Schöppinger Berg“, bot nicht nur einen Rückblick auf das vergangene Event 2018, sondern gab der Versammlung auch einen Überblick zum Stand der Dinge bei den Vorbereitungen. In diesem Jahr findet der Volkslauf am 1. Juni statt.

Höhepunkt bei den Fußballsenioren war im vergangenen Jahr das Entscheidungsspiel der ersten Herren-Mannschaft um den Aufstieg in die Bezirksklasse. Rafael Figueiredo schilderte, dass mit einer geschwächten Mannschaft die Partie gegen einen sehr starken Gegner Spielvereinigung Vreden 2 zwar verloren wurde, der ASC aber den Aufstieg in die Bezirksliga weiter anstrebe.

Zurholt einstimmig im Amt bestätigt

Turnusgemäß wurden drei Vorstandsposten neu gewählt. Sebastian Schmitz (1. Kassierer) und Dirk Wöstmann (2. Geschäftsführer) wurden ebenso wiedergewählt wie Lothar Zurholt, der als erster Vorsitzender bestätigt wurde. Eddi Blick fungierte als Wahlleiter bei Zurholts einstimmiger Wiederwahl. Er lobte die bisherige Arbeit des ASC-Vorsitzenden sowie die familiäre Harmonie in den Abteilungen und das allumfassende kameradschaftliche Vereinsleben, das nicht zuletzt besonders auf das Engagement von Zurholt zurückzuführen sei: „Lothar Zurholt und sein Stellvertreter Hubert Heßling sind das Dream-Team beim ASC, das mit Präzision und vermeintlicher Leichtigkeit unseren Verein führt.“

Einen guten finanziellen Status vermeldete Sebastian Schmitz. Der ASC sei solide aufgestellt und erwirtschaftete einen Überschuss von rund dreitausend Euro. Ein Drittel des Haushalts würde dabei durch Spenden und Zuschüsse aufgebracht. Schmitz bedankte sich deshalb besonders bei der Bürgerstiftung, den Sponsoren und Werbepartnern des ASC, ohne die „die tolle Jugend- und Sportarbeit der Grün-Weißen nicht möglich wäre“.