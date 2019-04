Cornelia Espeter aus Dülmen und Hans Zurheiden aus Münster waren als Prüfer in die Vechtestadt gekommen, um sich vom Erlernten zu überzeugen. Und sie hatten viel zu tun. Denn die Absolventen bewarben sich für insgesamt 23 Abzeichen.

Acht Teilnehmer legten den Basispass im Pferdesport ab. Darüber hinaus galt es, in den Longier- (LA) und Voltigierabzeichen (VA) zu prüfen. Seit Februar bereits wurden die Teilnehmer von Maria Schlüter, Eva-Maria Reers und Christina Overbeck auf die Prüfung vorbereitet. Der Fleiß zahlte sich am Ende eines langen Tages aber aus. Alle Prüflinge durften ihre Urkunden und Abzeichen in Empfang nehmen.

Die Absolventen im Überblick

Vom VRZ Schöppingen absolvierten ihre Prüfung erfolgreich: Aileen Vossenberg (LA 4 und VA 4), Christian Schmeddes (Basispass und LA 5), Joy Smola (Basispass und VA 4), Romy Smola (Basispass und LA 5), Jannes Isermann (Basispass), Sabrina Pugge (Basispass und VA 4), Nadine Graf (Basispass, LA 5 und VA 4), Ida Hölscher (LA 5 und VA 4), Lucie Nacke (Basispass und LA 5), Marla Krechting (VA 4), Saskia Haschke (Basispass).

Außerdem bestandden: Viktoria Heidbrink (ZRFV Schöppingen (VA 3), Sara Weßling (VA 3) und Dana Bülters (VA 3, beide vom VVV Metelen).