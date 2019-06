ASC Schöppingen holt zwei Pokale

Bravo, ASC. Der Endspieltag der Mädchen im Kreispokalwettbewerb bescherte den Fußballerinnen aus der Vechtegemeinde zwei weitere Trophäen. Sowohl die U13- als auch die U15-Juniorinnen setzten sich auf der Anlage von GW Lünten durch, der ASC-Anhang hatte viel zu feiern.

Damit bewies der ASC Schöppingen einmal mehr, dass er nicht erst seit dieser Spielzeit im heimischen Fußballkreis einer der führenden Vereine im Bereich des Mädchenfußballs ist.

So sicherten sich die U13-Juniorinnen des ASC den Kreispokal in ihrer Altersklasse zum dritten Mal in Folge. Gegen Eintracht Coesfeld gelang ein überzeugender 8:1 (6:1)-Sieg. Nach den Erfolgen in den Spielzeiten 2016/17 und 2017/18 überreichte Kreisjugendobmann Sven Wesenberg deshalb den Wanderpokal abermals an die ASC-Mädchen. Und die freuten sich riesig über ihre Goldmedaillen, die Trophäe und den tosenden Beifall der Zuschauer.

Mit diesem Finalsieg machten die jungen Schöppinger Mädchen nicht nur den Pokal-Hattrick perfekt, sondern auch das Double in Meisterschaft und Pokal in dieser Spielzeit. Eine hervorragende Teamleistung. Abgerundet wird diese Erfolgsbilanz mit der Vize-Hallenmeisterschaft.

ASC Schöppingen zweifacher Pokalsieger 1/87 Die U13 und U15 des ASC Schöppingen schnappten sich am Pokalendspieltag in Lünten die begehrten Trophäen. Foto: Stefan Hoof

An ihrer Favoritenrolle ließen die Grün-Weißen auch von Beginn an keine Zweifel aufkommen. Gleich der erste Angriff führte zum 1:0 nach nur wenigen Sekunden. Ein perfekter Auftakt. Und die Schöppingerinnen, mannschaftlich und auch individuell ihrem Gegner aus Coesfeld klar überlegen, setzten nach. Das 2:0 ließ nicht lange auf sich warten, nach 19 Minuten hieß es 5:0.

Der ASC erspielte sich Chance um Chance, daran änderte auch ein Gegentreffer nichts, mit dem sich der unterlegene Finalist für seinen Einsatz belohnte. Mit einem 6:1 für den ASC ging es in die Kabine.

Viel fehlte nicht und der ASC hätte auch Durchgang zwei mit einem Treffer eröffnet. Aber der erste Schuss nach Wiederbeginn verfehlte knapp das Coesfelder Gehäuse. Schöppingen bestimmte bis zum Abpfiff das Finale, erhöhte das Ergebnis noch auf 8:1.

Als Favorit ging etwas später (zwischen den beiden Endspielen der Mädchen hatte GW Nottuln das Pokalfinale der D-Junioren gegen den SuS Stadtlohn mit 4:0 gewonnen) auch die U15 des ASC auf den Platz. Doch der Meister der Kreisliga A, der 13 seiner 14 Punktspiele gewonnen hatte, traf auf eine kampfstarke Spielgemeinschaft aus Osterwick und Darfeld, die der Mannschaft der Trainer Michael Webers und Detlef Wehrmann alles abverlangte.

So wurde schnell deutlich, dass der 5:0-Sieg im Punktspiel vor eineinhalb Monaten nicht der Maßstab für diesen Pokalfight war. Die JSG zeigte sich gut eingestellt und hinderte die Grün-Weißen schon im Mittelfeld an einem erfolgreichen Spielaufbau.

Aber die Schöppingerinnen verzagten deshalb nicht. Wozu gibt es schließlich die Standards? Und so war es in exakt der 14. Spielminute die Nummer 14 des ASC, die für grün-weiße Begeisterung im Lüntener Stadion sorgte. Präzise verwandelte Greta Webers einen Freistoß aus halblinker Position, die gute JSG-Keeperin war gegen diesen Schuss machtlos.

Damit führte der ASC 1:0, er durfte sich aber weiterhin keine Nachlässigkeiten erlauben. Entsprechend riskierten die Vechtestädterinnen auch nicht alles, sorgten defensiv für eine gute Absicherung. Insgesamt ergaben sich vor beiden Toren lange Zeit wenig glasklare Möglichkeiten.

„Ein schwer erkämpfter Sieg“, atmete Michael Webers auch tief durch, als Hannah Stübbe-Hüsing in der Schlussphase der erlösende zweite Treffer für den ASC gelungen war. Mit diesem Erfolg machte die U15 das Triple – Meisterschaft, Pokal, Hallenkreismeisterschaft – perfekt.