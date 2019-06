In einer Qualifikation zum Bundeschampionat belegte sie nämlich mit Caspar in einer Springpferdeprüfung der Kl. M** Platz fünf (8,1). Nun fährt sie Anfang September zum Championat nach Warendorf.

In einer Springpferdeprüfung der Kl. L mit Caspar schaffte es Sievert zudem auf Rang vier (Wertnote 8,2). Mit Chicco platzierte sie sich in einem Stil-L-Springen auf Rang neun (8,0.)

Karolin Rölver, ebenfalls vom ZRFV Schöppingen, platzierte Don Valentino in einer M-Dressur mit 67,424 % auf Platz neun. Ihre Vereinskameradin Isabel Lenfert belegte in einer A-Dressur Platz sechs und in einer kom. Prüfung Rang fünf mit Florentine.