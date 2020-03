Denn dem SC Südlohn war nicht nur das zwischenzeitliche 2:0 durch einen Doppelschlag von Jörg Krüchting geglückt (12./22.). Nein, Mario Peek hatte im zweiten Abschnitt noch das 3:0 nachgelegt (74.). Diesen Rückstand holte Schöppingen dann tatsächlich nicht mehr auf, verlor somit im Roncalli-Stadion mit 2:3.

Da nützte es auch nichts, dass erst Spielertrainer Rafael Figueiredo vom Elfmeterpunkt auf 1:3 verkürzte (87.) und Maik Menke in der 90. Minute sogar das zweite ASC-Tor erzielte. Denn besser wäre es gewesen, wenn Schöppingen die erste Chance des gesamten Spiels genutzt hätte. Figueiredo hatte in der Anfangsphase per Hackentrick Pascal Korthues in Szene gesetzt. Dessen Schuss parierte Südlohns Schlussmann noch so gerade eben, lag aber geschlagen am Boden. Julius Schmitz allerdings nutzte den Nachschuss nicht zur Führung.

Südlohn mit dem Lucky Punch

„Danach“, kritisierte Coach Figueiredo später, „hat unsere Körpersprache leider gar nicht mehr gepasst. Südlohn war wesentlich präsenter. Und wir haben den Gegner zu den ersten beiden Toren eingeladen.“

Den zweiten Abschnitt begannen die Vechtestädter dann schon deutlich aggressiver. Aber der Lucky Punch glückte den Hausherren. Figueiredo: „Es ist ja aller Ehren wert, dass wir fast noch ausgeglichen hätten. Doch ein Fußballspiel dauert nun mal 90 und nicht nur 45 Minuten.“