„Das war ein sehr ordentlicher erster Test“, meinte Spielertrainer Rafael Figueiredo nach dem torreichen ersten Vorbereitungsmatch. 3:3 trennte sich A-Ligist ASC Schöppingen dabei von Turo Darfeld. „Wobei wir in der ersten Halbzeit ein bisschen Probleme mit unseren Abständen hatten und dadurch Darfeld viel Raum gegeben haben“, erkannte der ASC-Coach: „Das haben wir in der zweiten Halbzeit viel besser gelöst und ab da auch Kontrolle über das Spiel gehabt.“ Das Ergebnis sei ein gerechtes 3:3. „Aber viel wichtiger sind die gewonnenen Erkenntnisse, woran wir arbeiten müssen“, erklärte Figueiredo, der nach 0:2- und 1:3-Rückstand selbst als zweifacher Torschütze (39., 54.) in Erscheinung trat. Den 3:3-Ausgleich markierte Lucas Küper (60.).