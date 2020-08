Meisterschaften und Aufstiege

Anfang März befanden sich die Mannschaften des ASC im Saisonendspurt und peilten eines der besten Gesamtergebnisse dieser Abteilung der letzten Jahre an. Drei von fünf Teams waren Tabellenführer und machten sich berechtigte Hoffnungen auf den Meistertitel. Auch die anderen beiden Teams konnten ihre Ziele noch erreichen.

Es standen noch zwei Spieltage aus, als von heute auf morgen nicht mehr gespielt werden durfte.

Der Verband entschied sich, mit Hilfe der Hinspielergebnisse die noch ausstehenden Spieltage zu vervollständigen und somit die Saison regulär zu beenden. Diese Entscheidung bestätigte den tollen Saisonabschluss der Schöppinger.

Die 2. Mannschaft wurde Meister in der Kreisliga und tritt künftig wie die „Erste“, die als Vizemeister eins ihrer besten Ergebnisse der letzten Jahre erzielte, in der Bezirksklasse an. Mit Nicole, Frank und Achim Rövekamp, Inga Scheipers, Pascal Rensing, Daniel Hermes und Thomas Gausling fand die „Zweite“ eine gute Mischung.

Die dritte Mannschaft belegte den sechsten Rang in der Kreisklasse.

Besonders viele Freude machten die Ergebnisse der Kinder, die in der M1 und M2 antraten. Nachdem im letzten Jahr bereits die Meisterschaft der U13 gefeiert wurde, konnten nun beide Mannschaften des ASC die Meisterschaft feiern und bestätigten damit den bisherigen Erfolgskurs.

Die M1 mit Trainer Dominik Rehring trat im Bereich U15 im ersten Jahr an und holte gleich den Titel. Es spielten Rike Brüning, Fabian Wolbeck, Silas Möllenkotte, Julius Böhle, Jannis Krechting, Lukas Saar, Moritz Scheipers und Rene Lösing.

Die M2 mit Trainer Dirk Hessling wurde im Bereich U13 trotz einiger Abgänge in die U15 zum zweiten Mal Meister. Dafür sorgen Greta Roosmann, Lara Barakat, Niels Hessling, Nils Wildenhaus und Jonas Kröger.

Die M2 konnte ihre Saison noch regulär beenden und siegte in einem packenden Endspiel gegen Lippramsdorf.

Mit diesem Rückenwind gehen die Badmintonspieler hoffnungsvoll in die neue Saison.