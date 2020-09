Gronau -

Nach zehn Minuten hatte es noch gar nicht danach ausgesehen. Da fühlte sich Orhan Boga eher wie in einem schlechten Film – und zwar einem in Dauerschleife. Denn nachdem A-Ligist Fortuna Gronau schon wieder drei Hochkaräter hatte liegen lassen, lag auf einmal der Außenseiter aus der Kreisliga C vorne.