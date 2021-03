Die Pandemie wird den Vereinen auch in diesem Jahr viel abverlangen. Das ist heute schon klar. Momentan ist nur die Bewegung des Pferdes aus Tierschutzgründen erlaubt.

An das vergangene Jahr mögen die Vereine kaum zurückdenken. Die Mehrzahl der geplanten Turniere und Wettbewerbe musste abgesagt werden. Im Sommer und im frühen Herbst (unter anderem in der Halle in Epe ) wurden vereinzelt Turniere durchgeführt – in abgespeckter Form und unter Einhaltung strenger Vorschriften. Ungetrübtes Reitvergnügen sieht anders aus.

Die meisten Vereine traten 2020 überhaupt nicht als Gastgeber in Erscheinung. So hatte sich beispielsweise der LZRFV Gronau nach der Absage des Frühjahrsturniers am Dinkelhof „auf ein tolles Hallenturnier mit bis zu drei S-Prüfungen in der Halle“ gefreut. Doch auch diese im Mai geäußerten Wünsche erfüllten sich im Oktober nicht. Nicht anders erging es den Vereinen in Schöppingen und Heek. Spring- und Dressurreiter, Voltigierer und Gespannfahrer schauten im ersten Corona-Jahr in die Röhre.

Ungeachtet des aktuellen Lockdowns planen die Vereine und der Kreisreiterverband Borken die Zukunft. Die Hoffnung lebt. Nachdem die Reitsportvereine ihre Daten gemeldet hatten, legte der Verband nun seine Terminübersicht für dieses Jahr vor. Ein Kalender voller Wünsche.

Schon im April (16.-18.) soll in Rhede die Einzel-Kreismeisterschaft der Pony- und Pferdereiter in Rhede stattfinden. Im Juli steht die Kreismeisterschaft in der Vielseitigkeit in Rhede-Krommert auf dem Programm. Die Mannschafts-Kreismeisterschaft soll vom 24.-26. September in Borken entschieden werden, der Kreis-Vierkampf steht Ende Oktober in Reken an.

Nach der mutmaßlichen Verlängerung des Lockdowns sind Zweifel angebracht, ob im Februar die nacheinander in Heiden, Borken und Lembeck geplanten Turniere zur Austragung kommen. Das gilt auch für das WBO-Turnier des LZRFV Gronau am 6. März und den Fahrertag am 14. März in Epe.

Und was geht im Mai? Eine Vatertagstour zum Dinkelhof? Das wäre ganz nach dem Geschmack des LZRFV Gronau, der vom 13. bis 16. Mai nach einjähriger Unterbrechung auf eine Fortsetzung des Grenzlandturniers hofft.

Zwei Wochen später wäre der RZFV Epe gerne Gastgeber auf seiner Anlage. Vom 28. - 30. Mai soll es dort um die Siegerschleifen und Preisgelder, aber auch um den Bülten-Cup gehen.

Der RV St. Georg Heek-Nienborg taucht ebenfalls an diesem Wochenende (29./30. Mai) mit einem Voltigierturnier im Eventkalender auf.

Prall gefüllt ist die Turnierübersicht auch in den Monaten Juni und Juli, unter anderem in Ochtrup (17.-20. Juni) und Metelen (2.-4. Juli) soll geritten werden.

Der ZRFV Schöppingen richtete zuletzt im September 2019 sein Freiluftturnier aus. An einem neuen Termin im August 2020 sollte es ein Wiedersehen auf der Anlage in Heven geben. Daraus wurde nichts. Nun hoffen die Schöppinger auf beste Bedingungen vom 20. bis 22. August 2021.

Sein großes Fahrturnier möchte der RZFV Epe in diesem Jahr wie gewohnt am ersten September-Wochenende (3.-5.) präsentieren.

Danach geht es im Oktober schon wieder in die Halle. Der RZFV Epe (1.-3.) und LZRFV Gronau (23.-25.) haben dafür ihre Daten abgegeben, um sich die gewohnten Termine zu sichern. Das gilt auch für den Reitertag in Epe am 13. November.

Die Vereine hoffen, dass sich ihre Planungen erfüllen. Dass es ohne besondere Vorkehrungen möglich ist, erwartet niemand. Bewährte Hygienekonzepte liegen zum Teil (wie in Epe) schon vor, werden neu erarbeitet oder den Bedingungen angepasst. Was sich die Vereine nicht wünschen, sind erneute Absagen.