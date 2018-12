Teamfähige Einzelkönner: Tim und Niklas Castelle vom VfL Senden

Eines ist Niklas und Tim Castelle ganz wichtig: Die Bezirksliga-U 19 des VfL Senden sei keine Zwei-Mann-Show. Regelmäßig glänzen könnten sie, die beiden Brüder, nur deshalb, weil sie Teil eines funktionierenden Kollektivs seien. Weil andere im Team ihnen den Rücken freihielten. Weil sie oft genug erst von der Vorarbeit der Nebenleute, die nicht ganz so im Rampenlicht stehen, profitierten.

Die Sätze klingen ein bisschen so, als hätte Cheftrainer Christian Arends sie den Castelles vor dem WN-Besuch eingebläut. Damit sich bloß kein Teamgefährte zu wenig wertgeschätzt fühle. Wirft man aber einen Blick in die Umkleidekabine der hiesigen A-Junioren, stellt man rasch fest, dass dort nicht zwei – wenn auch hoch veranlagte – Fußballer über dem Rest thronen. Gegenseitiges Abklatschen, ein paar Sprüche. Kaum einer nimmt Notiz vom Besuch der Presse. Keiner verübelt es den Castelles, dass die mal wieder im Mittelpunkt stehen.

Der enorme Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft ist ja gerade der Grund dafür, dass Offensivmann Niklas (16) und Mittelfeldmotor Tim (18) weiter im Sportpark kicken und nicht in Dortmund, auf Schalke oder sonst wo. Angebote gibt es immer wieder, noch im Sommer wollte U 19-Westfalenligist TuS Haltern, trainiert vom ehemaligen Vizeweltmeister Christoph Metzelder, den Jüngeren verpflichten. Und? „Was soll ich da?! Hier spielen fast alle meine Kumpels.“

Blindes Verständnis

Und natürlich der zwei Jahre ältere Tim, mit dem „ich mich blind verstehe“. Der VfL-Kapitän sei einer der wenigen, von dem er sich was sagen lasse. Und wenn der es mit der Kritik aus Sicht des Youngsters doch mal übertreibe, „dann sage ich ihm halt: ,Schau‘ mal in die Torschützenliste.‘“

Tatsächlich hat Niklas Castelle 17 gute Gründe dafür, mal den einen oder anderen Meter auszulassen. So häufig hat der Mann, der noch in der B-Jugend des VfL kicken könnte, in der Hinrunde genetzt. Absoluter Ligabestwert. Sein Trainer sieht das ähnlich: „Die Rückwärtsbewegung ist eine von Niklas‘ wenigen Schwächen. Aber wenn ich ihm zu viele defensive Aufgaben aufhalse, leidet womöglich sein überragendes Angriffsspiel darunter.“ Sendens treffsicherster Spieler erinnert Arends „ein bisschen an Leroy Sané. Er ist enorm schnell, technisch versiert und sehr erfolgreich im Eins-gegen-eins.“

Vorbilder: Zwei Ex-Schalker

Niklas kann – zumal als großer Schalke-Fan – mit dem Vergleich gut leben. Tim wiederum, ebenfalls durch und durch königsblau, habe viel von Andrés Iniesta, so der VfL-Coach: lauf-, zweikampf- und abschlussstark (bis dato neun Treffer), der wohl beste Passgeber der Liga und – anders als der Ex-Barça-Star – ein exzellenter Kopfballspieler. Der ältere Bruder selbst nennt Leon Goretzka als Vorbild. Und „Cristiano Ronaldo, obwohl ich sein Gehabe ziemlich affig finde“.

Dem jungen Mann, der bereits zu Kurzeinsätzen bei den Landesliga-Senioren des VfL kam, sind jegliche Allüren fremd. Fast „ein wenig zu ruhig“ sei sein Leader, meint Arends. Zu einer kleinen Kampfansage ringt sich Tim Castelle dann doch durch. Dass sich der forsche Neuling – derzeit Zweiter hinter der SpVgg Vreden – vor der Konkurrenz nicht verstecken müsse, habe er schon vor der Saison geahnt – „aber mit dieser geilen Truppe ist sogar die Meisterschaft möglich.“