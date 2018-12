Fußball-Landesligist VfL Senden muss zukünftig auf Lucas Morzonek verzichten. Der 23-jährige Linksfuß wechselt zur SpVg Brakel, aktuell Tabellendritter in der Landesliga-Staffel 1. „Ich bin im September in den Kreis Höxter versetzt worden“, so der Polizist. „Deshalb musste ich mir einen neuen Verein suchen – die rund 200 Kilometer zwischen Höxter und Senden waren auf Dauer nicht zu stemmen.“

„Das ist ein großer Verlust für uns – nicht nur wegen unserer aktuell langen Ausfallliste, sondern auch wegen seiner Qualitäten als Fußballer“, kommentiert Taylan Berik, Sportlicher Leiter in Senden, den Wechsel. Aber auch Morzonek selbst geht nicht ohne Wehmut: „Ich bin mit dem VfL in die Landesliga aufgestiegen, es war eine gute Zeit. Ich werde den einen oder anderen Mitspieler, das merke ich jetzt schon, vermissen.“