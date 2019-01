Mit beiden Teams wollten die Oberliga-Frauen von BW Ottmarsbocholt am Samstag in die Rückrunde starten. Doch daraus wird nichts. Während die Erste um 17.30 wie geplant den ASV Einigkeit Süchteln in der Sporthalle an der Clemens-Hagemannstraße empfängt, fällt die Reise der Zweiten zum TTC GW Fritzdorf 2 aus.

Der Grund: Die Ottmarsbocholterinnen bekamen für ihre Reserve keine schlagkräftige Mannschaft zusammen. Finja Kaubisch ist krank, Selina Wiggers und Gina Ripploh sind studienbedingt verhindert. „Da macht es für uns keinen Sinn, nach Fritzdorf zu fahren“, so BWO-Sprecherin Lena Uhlenbrock. „Aber die beiden Punkte hatten wir eh nicht eingerechnet.“

Das Heimspiel der ersten Mannschaft verspricht ein klassisches Duell auf Augenhöhe: Ottmarsbocholt und Süchteln liegen mit je 10:8 Punkten auf den Plätzen vier (BWO) und fünf. Das Hinspiel gewann der ASV allerdings mit 8:4. „Wir wollen diesmal unbedingt gewinnen, um noch ein Stück sicherer vor dem Abstieg zu sein“, sagt Uhlenbrock. Neben ihr selbst treten Larissa van Boxel, Trainerin Ellen Bispinghoff und Patricia Janasik an. Spitzenspielerin Egle Jankauskiene fällt erneut studienbedingt aus.