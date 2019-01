Grundsätzlich hätte David Rosenthal schon auch gerne im Nachbarschaftsduell am Sonntag bei der Ahlener SG 2 ( Text links ) mitgewirkt. Aber erstens glaubt der Handballer des ASV Senden „fest daran, dass die Jungs das auch ohne mich packen“. Und zweitens ist der junge Mann in diesen Tagen unabkömmlich. Rosenthal fungiert bei der Heim-WM als Volunteer in Berlin.

Bereits im Februar 2018 habe er sich um einen der begehrten Freiwilligen-Posten beworben – und alsbald den Zuschlag bekommen. „Danach ging es nur noch darum, in welcher Funktion ich eingesetzt werde“, erklärt der ASV-Regisseur. Den „Wischer“-Job, also das Parkett von Schweißpfützen zu befreien, habe er dankend abgelehnt, schmunzelt der Student. Zumal er dank seiner Akkreditierung auch so Zugang zum Innenraum der Mercedes-Benz-Arena hat.

Dann doch lieber Hoteldienst. Tagsüber kümmert sich „Rosi“, wie sie ihn im Sportpark rufen, um Brasilianer, Franzosen, Russen, Serben und Koreaner – alle Vorrundengegner der deutschen Mannschaft nächtigen im selben Haus in der Hauptstadt. Wischen müsse er dort ebenso wenig wie Betten machen: „Wir sind vor allem für das Wohlbefinden der Sportler zuständig.“ Dafür sorgen, dass es was Warmes zu Essen gibt, wenn es in der Halle später wird. Kurzfristig den Konferenzraum für eine Mannschaftsbesprechung herrichten. In der Lobby nach dem Rechten sehen. Solche Dinge.

Dass er dabei ein paar Worte mit Luka Karabatic – einer der Stars im Team des amtierenden Weltmeisters Frankreich – wechselt oder ein Pläuschchen mit Serbiens Trainer Nenad Perunicic – als Spieler einer der Größten seiner Zunft – hält, bleibt nicht aus. „Bemerkenswert“ findet Rosenthal, „wie wenig abgehoben diese Menschen sind. Bei Fußballern auf dem Niveau kann man sich das beim besten Willen nicht vorstellen.“

Abends hat der Rückraummann frei – und schaut sich selbstredend die Spiele der DHB-Auswahl an. Der Auftakt, gegen Korea (30:19), habe ihn noch nicht vom Hocker gerissen. Auch hätte Rosenthal, wäre er der Bundestrainer, Rechtsaußen Tobias Reichmann nominiert und Zweitligamann Martin Strobel einen weiteren gelernten Aufbauspieler zur Seite gestellt. Trotzdem traut er den Gastgebern eine Menge zu: „Individuell sind Frankreich und vor allem Dänemark stärker als die Deutschen. Aber mit dem entsprechenden Teamgeist kann man vieles wettmachen. Das ist im Nationalteam nicht anders als bei uns in der Verbandsliga.“