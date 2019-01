Weil Thomas Hammerschmidt, etatmäßiger Coach der U 17 des ASV Senden, die WM-Spiele der deutschen Mannschaft vor Ort verfolgt, sprang A-Jugend-Trainer Sebastian Tenholt am Wochenende in die Bresche – mit Erfolg, die hiesigen Verbandsliga-Handballer bezwangen die JSG HLZ Ahlen 2 mit 22:19 (9:6).

Nur Gutes wird Tenholt Hammerschmidt anschließend in Sachen Torverhinderung berichtet haben: „Bei 19 Gegentreffern darf man nicht meckern. Ben Lemcke hat die ganzen 50 Minuten über klasse gehalten. Auch aus der Abwehr kann man keinen herausheben, alle haben aggressiv verteidigt.“

„Nicht ganz so prall“ hätten die B-Jugendlichen des ASV im Angriff agiert, so Tenholt: „Erstens waren die Jungs vorn zu statisch, zweitens haben sie beim Wurf falsche Entscheidungen getroffen.“ Statt Ahlens ordentlich, aber nicht überragend haltenden Keeper mit hohen Bällen zu überwinden, probierte es Senden immerzu mit flachen Würfen. Erst als das Spiel zu kippen drohte (16:16/42.), legten die Gastgeber einen Zahn zu – allen voran Jakob Janssen, den Ahlens Deckung aufgrund seiner Dynamik nie in den Griff bekam.

Am heutigen Mittwoch, 19.15 Uhr, trägt die B-Jugend ihr Nachholspiel gegen Kinderhaus aus (Alte Halle).

ASV-Tore: Janssen (9/2), Liemann (5), Franken (3), Mallmann (2/1), Dubiel (1), Neve (1), Speckmann (1).