„Wir wussten schon, dass wir gewinnen können, aber nicht in dieser Höhe.“ Rundum zufrieden war Trainer Sebastian Tenholt nach dem 31:20 (16:9) Heimsieg der Sendener U 17 am Mittwochabend gegen Verbandsliga-Konkurrent Westfalia Kinderhaus. Er vertrat Thomas Hammerschmidt, der als Zuschauer bei der Handball-WM in Berlin war. „Wir haben ein überragendes Spiel gemacht, vor allem in der Deckung und im Tor“, so Tenholt. „Alle waren durch die Bank richtig gut, noch herausheben muss man aber Gero Liemann und Leo Franken.“ Mitte der ersten Halbzeit lagen die Gastgeber schon mit 11:3 in Führung und ließen auch nicht mehr viel anbrennen. „Das war eine runde Sache.“

ASV: Lemcke, Magdalinski – Janssen (7), Mallmann (7), Dubiel (6), Liemann (6), Klose (2), Neve (2), Franken (1), Schubert, Speckmann, Willing.