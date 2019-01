Gerigk-Wechsel: Aasee oder Ottmarsbocholt – Hauptsache Blau-Weiß

Matthias Gerigk war mal ein in der gesamten Region geschätzter Angreifer. Beim 1. FC Gievenbeck, beim TuS Hiltrup und bei Preußen Münster 2 schoss der Ex-Westfalenliga-Mann zuverlässig seine Tore. Bevor aber jetzt jemand auf falsche Gedanken kommt: Ab Sommer für B-Ligist BW Ottmarsbocholt auf Trefferjagd zu gehen, sei „ausdrücklich nicht der Plan“. Zuletzt habe der 38-Jährige beim Bezirksligisten BW Aasee nur deshalb die Stiefel geschnürt, „weil wir einen personellen Engpass hatten“. Nein, Gerigk will sich bei BWO ab der nächsten Saison ganz aufs Coachen konzen­trieren, er löst im Sommer Michael Füstmann ab.

Interessant ist sein Vorwärtsdrang zu aktiven Zeiten aber insofern, weil er auch als Trainer ein spektakuläres 5:4 einem schnöden 1:0 stets vorziehe: „Natürlich kommt es immer auf das Spielermaterial an. Aber die Attacke ist mir allemal lieber als reiner Sicherheitsfußball.“ Aufmerksam wurden die Blau-Weißen auf Gerigk, da der frühzeitig bekanntgegeben hatte, die Münsteraner am Saisonende nach dann fünf Jahren zu verlassen. Und weil der künftige Coach – verheiratet, zwei Kinder – seit einem Jahr im Sendener Ortsteil lebt.

Aufstieg nur bedingt planbar

„Wir glauben, dass Matthias aufgrund seiner hochklassigen Vergangenheit als Spieler und der guten Arbeit, die er bei BW Aasee geleistet hat, die Mannschaft mittelfristig auf das nächsthöhere Level führen kann“, glaubt Christian Schmauck. Viel konkreter mag der sportliche Leiter der Blau-Weißen nicht werden. Natürlich wolle Ottmarsbocholt, mittelfristig, zurück ins Kreisoberhaus. Aber so einen Aufstieg könne man ja schlecht am Reißbrett entwerfen.

Zumal sich der Kader nicht wesentlich verändern werde, sieht man von „ein, zwei Ehemaligen“ ab, die der Verein laut Schmauck in die Heimat zu lotsen versuche. Die Entscheidung für Gerigk, auch das ist dem sportlichen Leiter wichtig, sei keine gegen den aktuellen Coach: „Michael macht seit anderthalb Jahren einen tollen Job. Er hat es geschafft, die jungen Leute ins Team zu inte­grieren. Auch im taktischen Bereich sind wir deutlich weiter als in der Vorsaison.“ Dass es den Spielern angesichts des nahenden Trainerabschieds in der Rückserie am nötigen Biss fehlen könnte, schließt Schmauck aus: „So ticken unsere Jungs nicht. Außerdem sind sie es ,Füsti‘ schuldig, bis zum Ende voll mitzuziehen.“

Füstmann selbst räumt ein, „etwas enttäuscht“ zu sein. Nach je zwei Spielzeiten als Verantwortlicher bei den A-Jugendlichen und der ersten Mannschaft „hätte ich gern die fünf Jahre vollgemacht“. Nachvollziehen könne er die Entscheidung der Abteilungsspitze dennoch. Und: „Wann immer sich eine Tür schließt, geht irgendwo eine andere auf.“