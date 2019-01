Schlechtes Timing – WM-Finale kollidiert mit HSG- und ASV-Ansetzungen

Heinz Huhnhold ist Damen-Coach der HSG Ascheberg/Drensteinfurt, interessiert sich aber durchaus auch für Männer-Handball – aktuell im Besonderen für die famosen Auftritte der DHB-Auswahl bei der WM im eigenen Land. Blöd nur, dass seine Schützlinge laut Spielplan am Sonntag, 18 Uhr, daheim in der Profilschule gegen den SC Greven 09 2 antreten – just 30 Minuten, nachdem in Kopenhagen das Endspiel um die Weltmeisterschaft beginnt.

„Wenn das so sein sollte, müssen wir eben in den sauren Apfel beißen“, erklärt Huhnhold. Zwar hat der Verband Westfalen alle Kreise angeschrieben, dass, aus gegebenem Anlass, kurzfristig sämtliche Partien verlegt werden dürfen (ohne dass den Klubs dadurch Kosten entstünden). Wovon, wie man hört, etliche Mannschaften bereits Gebrauch gemacht haben.

Kaum Ausweichmöglichkeiten

Nur hat HSG-Geschäftsführer Karl-Heinz Welzel an der Stelle ein organisatorisches Problem: „Wir haben vormittags ein D-Jugendturnier, um 14 Uhr sind unsere C- und um 16 Uhr die A-Jugendlichen dran. Auf den Samstag können wir nicht ausweichen, weil dann in der Profilschule Badminton gespielt wird. Und in der Dreingauhalle findet am Wochenende ein Fußballturnier statt.“ Eine Möglichkeit wäre, „das Match gegen Greven auf 20 Uhr zu verlegen, sollte Deutschland ins Endspiel kommen. Das Finale könnten dann alle im Vereinsheim schauen.“ Oder aber die Partie werde – nach Rücksprache mit den Nullneunerinnen – unter der Woche ausgetragen.

A-Jugend-Oberligist ASV Senden ist da schon einen Schritt weiter. Die Partie gegen Bielefeld/Jöllenbeck – geplanter Anwurf war am Freitag, 19 Uhr – wird irgendwann nachgeholt. Coach Sebastian Tenholt und seine Jungs nehmen dann doch lieber Anschauungsunterricht bei den „Bad Boys“, die abends ihr Halbfinale bestreiten. „Vielleicht hat man den Deutschen ja nicht zugetraut, um die Medaillen zu kämpfen“, sinniert Sendens Trainer. Am Vorwochenende hatten sämtliche Amateurhandballer – ebenfalls wegen der Weltmeisterschaft – Pause.

Bleibt die Verbandsliga-U 17 des ASV. Die muss, sollte sich kein Ausweichtermin finden, am Sonntag, 16 Uhr, auswärts beim HC Heeren-Werve ran. Damit würde sie sowohl das kleine (14.30 Uhr) als auch das große WM-Finale verpassen. Ganz schlechtes Timing.