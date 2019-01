An der Clemens-Hagemannstraße kommt es am Samstag um 17.30 Uhr zum Vereinsderby zwischen den Frauen von BW Ottmarsbocholt 2 und BWO 1, offiziell hat die Zweite Heimrecht. Das Hinspiel in der Oberliga gewann die erste Mannschaft deutlich mit 8:0. Aktuell liegt sie auf dem vierten Platz – die Reserve auf dem vorletzten. Dennoch werde BWO 1 genauso gegen die Zweite um Punkte, Sätze und Siege kämpfen wie jede andere auch, so Spielerin Lena Uhlenbrock. „Alles andere als ein klarer Sieg wäre eine große Überraschung.“

Beide Mannschaften haben starke Personalprobleme. So fallen Spielertrainerin Ellen Bultmann und die ebenfalls angeschlagene Patricia Janasik aus. Studienbedingt nicht dabei sind Selina Wiggers und Gina Ripploh, Lisa Richter wiederum wegen eines Auslandsaufenthalts.