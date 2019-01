An das Hinspiel gegen den TuS Brake denkt Swen Bieletzki nicht so gern zurück. Die Gäste, noch getragen von der Aufstiegseuphorie, gewannen am ersten Spieltag mit 26:17 (14:6) im Sportpark – auch weil der ASV einen rabenschwarzen Tag erwischt hatte. Jetzt, nach Ende der Halbserie, sehen die Dinge für die Sendener schon wieder etwas freundlicher aus: Die sind zwar immer noch Letzter, haben aber aus den vergangenen vier Partien fünf Zähler geholt. Während es für die Bielefelder zuletzt bei sieben Versuchen sechs Pleiten setzte.

Insofern ist ASV-Coach Swen Bieletzki vor dem Wiedersehen in Brake am Samstag, 19 Uhr, durchaus guter Dinge: „Wir wollen den Schwung aus den letzten Wochen mit nach Brake nehmen und am liebsten doppelt punkten.“ Dann würde der Abstand zum TuS, aktuell Neunter der Verbandsliga, auf zwei Zähler zusammenschrumpfen.

Zwar steht neben Malte Jetzke (private Gründe) auch der zuletzt so überzeugende U 19-Keeper Tobias Uphues berufsbedingt nicht zur Verfügung. Zudem ist die Nummer eins des ASV, Lukas Kümper, derzeit nicht bei bester Gesundheit. Was aber nicht zwingend ein Nachteil sein muss, da Sendens Co-Trainer Christoph Chwalek mal wieder einspringt. Der Stammtorwart vergangener Jahre ist nach eigenen Angaben topfit. Und auch die Reflexe, schmunzelt der Routinier, hätten seit seinem offiziellen Rücktritt im Sommer 2018 nicht gelitten.