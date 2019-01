„Klar waren wir Favorit“, erklärte Larissa van Boxel, Sprecherin der Ersten, nach dem vereinsinternen Oberliga-Duell zwischen BW Ottmarsbocholt 2 und BW Ottmarsbocholt 1. Da müsse man ja nur mal einen Blick auf die Tabelle werfen. Aber: „Wir spielen jede Woche im Training gegeneinander, da gibt es keine Geheimnisse. Alle wissen um die Stärken und Schwächen der jeweils anderen. Insofern sind diese Partien immer ein bisschen kompliziert.“ Was sich am Ergebnis nur bedingt ablesen lässt, wie im Hinspiel ließen van Boxel und Co. der Zweiten beim 8:0 nicht den Hauch einer Chance.

Wobei man nicht unerwähnt lassen sollte, dass aufgrund der argen Personalprobleme bei den Blau-Weißen zwei Damen die Reserve verstärkten, die sonst in der dritten Mannschaft (Sarah Kriesinger) oder bei den Schülerinnen ( Johanna Schilling) aufschlagen – und erwartungsgemäß leer ausgingen.

Kaubisch wehrt sich

Ernsthafte Gegenwehr leistete in der einseitigen Partie, die bereits nach 80 Minuten zu Ende war, allein Finja Kaubisch, die an beiden Satzgewinnen der Zweiten beteiligt war. Die Nummer eins der „Gastgeberinnen“ verlor an der Seite von Rabea Dahl ebenso mit 1:3 das zweite Doppel gegen van Boxel/Kim Ehlert wie später das Spitzeneinzel, in dem sie sich der BWO­-Teamsprecherin in Satz vier mit 15:17 beugen musste. Dahl zwang van Boxel ebenfalls zwei Mal in die Verlängerung. Somit behauptete die Erste Rang drei in der Tabelle, während die Zweite auf dem vorletzten Platz verharrt.

Ergebnisse: Kriesinger/Schilling - Uhlenbrock/Peiffert 0:3, Kaubisch/Dahl - van Boxel/Ehlert 1:3, Kaubisch - Uhlenbrock 0:3, Dahl - van Boxel 0:3, Kriesinger - Ehlert 0:3, Schilling - Peiffert 0:3, Kaubisch - van Boxel 1:3, Dahl - Uhlenbrock 0:3.