Wenn in einer Halbzeit nur 18 Tore, neun auf jeder Seite, fallen, dann haben beide Abwehrreihen – im Zusammenspiel mit ihren Torhütern – meist nicht allzu viel falsch gemacht. Was, bezogen auf das Auswärtsmatch des ASV Senden bei TuS Brake, indes nur die halbe Wahrheit sei, wie Swen Bieletzki ausführte: „Wir haben es in den ersten 30 Minuten nicht wirklich gut gemacht im Angriff.“ Weil seine Schützlinge es aber im zweiten Abschnitt vorn wie hinten richtig anstellten, gewann Senden beim Aufsteiger mit 25:20 (9:9) – Revanche geglückt, im Heimspiel am allerersten Spieltag hatte die Bieletzki-Sieben noch mit 17:26 den Kürzeren gezogen.

„Jetzt haben wir wieder alles in der eigenen Hand“, frohlockte der Coach des hiesigen Verbandsligisten nach dem so wichtigen ersten Auswärtserfolg. Zwar ist der ASV immer noch Tabellenletzter, aber jetzt nur noch zwei Zähler vom rettenden Ufer entfernt.

Zum Spiel, in dem sich bis zum 18:19 (56.) kein Team entscheidend abzusetzen vermochte. Erst in den Schlussminuten drehte Senden richtig auf. „Wir hatten den etwas größeren Siegeswillen“, fand Bieletzki. Dem Trainer imponierte überdies, dass sein Team selbst eine Vielzahl an Zeitstrafen nicht vom Weg abbrachte.

Micke und Chwalek beste Sendener

Zwei Spieler hob der ASV-Coach nach der Partie heraus: zum einen Christoph Chwalek, der Torwarttrainer vertrat die beiden am Samstagabend verhinderten Schlussleute Lukas Kümper und Tobias Uphues glänzend. Zum anderen Kreisläufer Jens Micke, „der fast alle Siebenmeter für uns herausgeholt und sie dann auch noch ausnahmslos verwandelt hat“.

ASV-Treffer: Micke (10/6), van de Pol (4), Hüging (2), Jetzke (2), Kuhlmann (2), Wieczorek (2), Mühlhoff (1), Rotering (1), Starke (1).