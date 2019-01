Eine schmerzhafte Niederlage erlitten die Drittliga-Volleyballerinnen des ASV Senden am Samstagabend in eigener Halle. Mit 1:3 (23:25, 25:21, 20:25, 23:25), unterlag der Gastgeber dem Nachbarrivalen und Konkurrenten im Abstiegskampf BW Aasee. Das könnte sich am Ende noch rächen: Die Münsteranerinnen sind nun auf zwei Punkte an den ASV herangerückt und haben eine Partie weniger absolviert.

Knackpunkt an diesem Abend in der mit ASV- und BWA-Anhängern gut gefüllten Neuen Halle war der dritte Satz. Nachdem die Sendenerinnen, bei denen Felice-Lyn Lethaus und Doreen Luther angeschlagen auf dem Parkett standen, im ersten Durchgang nur knapp unterlegen waren und den zweiten dann souverän gewonnen hatten, patzten sie im dritten. „Wir haben viele, auch dumme Fehler gemacht“, sollte Trainer Suha Yaglioglu später analysieren und zählte „Missverständnisse, Aufschlag- und leichte Annahmefehler“ auf. „So kann man ein Spiel nicht gewinnen.“

Mit 14:23 lag der ASV zurück und startete dann, wie schon vor zwei Wochen gegen Ostbevern, eine mehr als späte und auch diesmal erfolglose Aufholjagd. Fünf Punkte brachte eine Aufschlagserie von Pia Schulte-Döinghaus, dann machten die an diesem Abend in Rot angetretenen Blau-Weißen, unter ihnen Ex-Unionistin Johanna Pennekamp, den Sack zu.

Auch im vierten Satz lief die Yaglioglu-Sechs von Beginn an einem Rückstand hinterher, wenn dieser auch bis zum Schluss nicht praktisch uneinholbar war. Die Münsteranerinnen verteidigten einen Zwei-Punkte-Vorsprung bis fast zum Schluss. Dann punktete Senden zum 22:23, doch BWA ließ sich den Sieg nicht mehr nehmen.

Für den Rest der Saison müssen die Sendenerinen auf ihre Kapitänin verzichten. Viktoria Micke zieht für mehrere Monate nach München, wo sie ein Praktikum absolviert.

ASV: Altas, Claassen, Geschermann, Hoffmann, Lethaus, Lichte, Luther, Micke, Peci, Schulte-Döinghaus.