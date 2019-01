ASV Senden: Die Kapitänin geht von Bord

Wenn sie nicht so jung wäre, könnte man sie durchaus als Vereins-Urgestein des ASV bezeichnen. „Mit sieben oder acht Jahren“, so Viktoria Micke selbst, wurde die gebürtige Sendenerin in der Volleyballabteilung des Heimatvereins aktiv. Als 15-Jährige wurde die talentierte Jugendspielerin zum ersten Mal für ein Spiel der ersten Mannschaft nominiert. Sieben Jahre später ist die gelernte Allrounderin, die aber in der Regel als Zuspielerin am Netz steht, die Routinierteste im Team und nicht ohne Grund Spielführerin des Drittligisten.

Nein – nicht ist, sie war: Seit Samstag, nach der 1:3-Heimniederlage gegen BW Aasee ist das Kapitel ASV in der Vita der 22-Jährigen Vergangenheit. Zumindest vorerst. Die Sendenerin, die ihr Grundstudium der Volkswirtschaft an der Uni Münster beendet hat, zieht nach München – dort absolviert sie ein sechsmonatiges Praktikum bei BMW. Wo sie danach studiert, sei noch völlig ungewiss, so Micke. Und damit auch, ob sie je zum ASV zurückkehrt.

Abschied vom Volleyball nehmen will sie auf keinen Fall. „Ich schaue mal, ob ich in München trainieren kann. Für einen neuen Verein spielen werde ich nicht – das kann ich auch gar nicht, dann würde ich gesperrt.“

Für ASV-Trainer Yaglioglu, der Micke schon als Jugendliche ausbildete, ist der Weggang der Kapitänin nicht nur ein sportlicher Verlust. „Sie ist eine erfahrene und engagierte Spielerin – eine Persönlichkeit“, sagt der langjährige Coach der Sendenerinnen. „In der Vorrunde 2017/18 war Vicky für ein halbes Jahr für ein Auslandssemester in Tschechien, und schon damals haben wir sie vermisst.“

Diesmal ist die Lücke, die die 22-Jährige vielleicht für immer hinterlässt, mindestens so groß. Denn nach dem vergangenen Spieltag ist die Luft für den Drittligisten viel dünner geworden. Mit der 1:3-Heimniederlage gegen BW Aasee, einen direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt, beträgt der Vorsprung auf die Münsteranerinnen nur noch zwei Punkte. Und ob es diesen Vorsprung tatsächlich noch gibt, ist eine Sache der Sichtweise, denn BWA hat ein Spiel weniger absolviert als der ASV. Ebenso wie der TV Cloppenburg, der gegen den RC Sorpesee etwas überraschend drei Punkte holte und nun nur noch einen Zähler weniger auf dem Konto hat als Senden.

Umso wichtiger ist die nächste Partie des ASV bei Union Emlichheim 2 am kommenden Samstag – dem ersten Spiel ohne die bisherige Kapitänin. Wer dann als neue Spielführerin auflaufe, sei noch nicht spruchreif, so Yaglioglu am gestrigen Mittwoch.

Die bisherige „Chefin“ wird dem Team die Daumen drücken, auch aus der Ferne. Sie ist optimistisch, dass der ASV es packt: „Die Mannschaft gehört mit ihrem Potenzial definitiv in die dritte Liga“, so Micke. „Sie braucht nur noch einmal einen Lauf, so wie wir ihn in den letzten drei Spielen 2018 hatten. Wir haben oft unnötig Spiele verloren. Ich bin froh, dass Lizzy (Felice-Lyn Lethaus, d. Red.) wieder fit ist, sodass sie mich als Zuspielerin ersetzen kann.“

Dabei ist Viktoria Micke nicht nur gedanklich bei ihren ehemaligen Mitspielerinnen: „Das war eine sehr intensive Zeit, wir haben auch privat viel zusammen unternommen. Ich bin auch weiterhin in unserer Whats­App-Gruppe, wir bleiben ein Team. Und vielleicht kommt die eine oder andere mich mal in München besuchen.“