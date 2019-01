34:34 (13:14) endete die Oberliga-Partie zwischen den U 19-Handballern des TV Verl und dem ältesten Nachwuchs des ASV Senden . Angesichts der enormen Torflut liegt der Verdacht nahe, dass beide Teams ohne Abwehr und Keeper gespielt haben. „Klares Ja“, bestätigt Sebastian Tenholt . Wobei der Gäste-Coach Tobias Uphues und Kevin Flecke einen Vorwurf explizit erspart: „Bei freien Würfen aus sechs, sieben Metern sind die Torleute die ärmsten Säue.“ Vielmehr habe die ASV-Deckung nicht im Verbund agiert, sondern ständig Lücken gelassen, die Verls Angreifer zuverlässig zu nutzen verstanden.

Auch die Offensive habe – trotz der über 30 Treffer – nicht am Limit agiert. Als die Besucher sich für einen kurzen Moment absetzten (30:27/50.), habe der TV drei Verteidiger vorgezogen – „worauf wir leider überhaupt keine Antwort hatten“. In den Schlussmomenten sei sogar noch der eine Zähler in Gefahr gewesen, so Tenholt. Wiewohl „die Liga so ausgeglichen ist, dass man dann halt auch mal mit einem Unentschieden zufrieden sein muss.“

ASV-Tore: Otte (12), Rote­ring (8/1), Klosterkamp (7), Henrzel (3), Eierhoff (2), Kiesel (1), Wetterkamp (1).