Volleyball ist ein Fehlersport, das musste der ASV Senden vor sechs Tagen beim 1:3 gegen BW Aasee erfahren. Da brachten zu viele, teils vermeidbare Unzulänglichkeiten den hiesigen Drittligisten um die im Abstiegskampf so dringend nötigen Punkte. Insofern müsse seine Sechs diese im Auswärtsspiel bei Union Emlichheim am Samstag, 20 Uhr, auf ein Minimum reduzieren, fordert ASV-Coach Suha Yaglioglu. Denn auch für das Match in der Grafschaft gelte: „Wer weniger Fehler macht, trägt den Sieg davon.“

Positiv stimmt Sendens Trainer, dass seine jungen Schützlinge in der Fremde zuletzt etwas konstanter agierten als vor eigenem Publikum. Nicht so schön für das Team aus der Stevergemeinde ist, dass Viktoria Micke aus beruflichen Gründen bis auf Weiteres nicht zur Verfügung steht (WN berichteten). Den Part der Stellerin dürfte Felice-Lyn Lethaus übernehmen, denkbar ist laut Yaglioglu, dass auch Youngster Lea Venghaus am Samstag mitreist.

Und als künftige Anführerin komme Rückkehrerin Pia Schulte-Döinghaus in Betracht. Die Universalangreiferin ist zwar auch erst 21, bringe aber deutlich mehr Erfahrung aufs Parkett als die (noch) Jüngeren im Team. Das Hinspiel gegen Emlichheim, das wie der ASV über sehr gute Nachwuchsspielerinnen verfügt, verlor Senden im Tiebreak.