Gründe für die Rückkehr zu BW Ottmarsbocholt gebe es einige, verrät Denis Hölscher . Zum Beispiel den, „dass sich hinter den Kulissen was tut“, dass mit Matthias Gerigk im Sommer ein namhafter Trainer komme. Dass die Blau-Weißen eher früher als später zurück ins Kreisoberhaus wollen. Der wichtigste aber, und da muss man kurz schlucken: „Ich habe meinem Papa damals versprochen, dass ich irgendwann wieder mit meinen Jungs in Ottibotti kicke.“ „Seine“ Jungs, das sind Daniel Beutel, Tobias Welp, Frederik Volbracht und Co., mit denen er bereits bis zu seinem Wechsel zum VfL Senden Mitte 2016 gemeinsam auf dem Platz stand. Und Vater Jürgen, Ende 2017 viel zu früh verstorben, war so was wie die Seele des Vereins.

Trotz der Verbundenheit zu seinem Heimatverein möchte Hölscher die Zeit in Senden nicht missen: „Das sind alles gute Jungs beim VfL. Zudem bin ich den Sendenern dankbar, dass sie mir die Chance gegeben haben, mich in der Landesliga zu beweisen.“ Obwohl er von sich selbst sagt, nicht der filigranste Fußballer zu sein, und trotz der namhaften Konkurrenz im VfL-Angriff hat sich der 26-Jährige immer wieder durchgebissen.

Hölscher-Verpflichtung „ein Signal“

Diese Kampfeslust, gepaart mit seinem Drang zum Tor, will er ab der kommenden Saison auch bei BWO gewinnbringend einsetzen und so „dem Verein ein bisschen was zurückgeben“. Christian Schmauck, sportlicher Leiter der Seniorenteams, freut sich sehr auf den prominenten Rückkehrer. Die Verpflichtung sei auch „ein Signal“. Weitere Ehemalige dürften dem Beispiel Hölschers gern folgen.

Obwohl der Neuzugang des B-Ligisten noch bis zum Saisonende auf der anderen Kanalseite unter Vertrag steht, wird er eines Kreuzbandrisses wegen kein Spiel mehr für die Sendener bestreiten. „Ende August“ hofft Hölscher wieder fit zu sein.