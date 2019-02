Schon Spiel eins hätte Handball-Verbandsligist ASV Senden gewinnen können. Immerhin führte das Team von Swen Bieletzki damals, in Steinhagen, zur Pause mit 14:11. Aber wie das so ist, wenn man einen Negativlauf hat: Senden verlor 28:30. Aktuell sind die Ostwestfalen (vier Niederlagen aus fünf Partien) in so einem Abwärtsstrudel. Während der ASV (zuletzt sieben von zehn möglichen Zählern) Oberwasser hat.

Diesen Trend wollen die Gastgeber beim Wiedersehen am Sonntag, 18 Uhr, im Sportpark laut Bieletzki bestätigen. Zumal der Coach nahezu aus dem Vollen schöpft. Marius Hintze darf nach langer Pause auf seinen ersten Einsatz hoffen, U 19-Keeper Tobias Uphues soll Lukas Kümper unterstützen. Nur Hendrik Kuhlmann und Steffen Mühlhoff haben Trainingsrückstand.