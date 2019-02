Es kommt höchst selten vor, dass Suha Yaglioglu sein Team heftig kritisiert. Doch nach der 0:3-Niederlage (13:25, 21:25, 18:25) der Sendener Volleyballerinnen am Samstagabend beim SC Union Emlichheim 2 war es anders. „Wir haben gar nichts gezeigt“, nahm der Coach des Drittligisten ASV kein Blatt vor den Mund. „Wir waren schlechter als schlecht.“

Dass es nicht der Tag der Sendenerinnen werden würde, hatte sich schon im ersten Satz gezeigt. „Beim Stand von 12:20 hatten wir schon zwölf Fehler gemacht“, so Yaglioglu.

Das sollte auch nicht wesentlich besser werden. Die Gäste waren in ihrer ersten Partie ohne Routinier Viktoria Micke – die Kapitänsrolle haben nun ASV-Eigengewächs Ruth Lichte und Doreen Luther übernommen – gegenüber den Niedersachsen nur selten konkurrenzfähig. Am engsten war es noch im zweiten Satz – bis zum 19:19 hielt der ASV mit, dann brachen auch hier alle Dämme.

„Wir hatten viele Annahme- und Aufschlagfehler“, analysierte Yaglioglu den Auftritt seiner Sechs. „Zwischendurch haben wir gut geblockt, aber wir haben es nicht geschafft, über den Aufschlag Druck auf den Gegner auszuüben.“

Motivationsprobleme wollte er dem Team nicht unterstellen. „Ich weiß, dass die Mädchen gewinnen wollten“, betonte der Coach. Und grundsätzlich sei die Mannschaft auch ohne Micke weiterhin konkurrenzfähig. „Wir gehören in die dritte Liga.“

Nun hofft der Coach, dass sein Team diese Niederlage, die dritte in Folge, schnell abhakt. „Wir müssen die nächsten zwei Wochen nutzen“, sagt er. Dann kommt der MTV Hildesheim in die Sendener Neue Halle. Leichter wird es für den ASV dann wohl nicht werden: Der MTV hat am Samstag den Ligaprimus USC Münster 2 geschlagen.