Der ASV Senden lässt im Ringen um den Klassenerhalt nicht locker. Nicht nur feierten die hiesigen Verbandsliga-Handballer mit dem ziemlich souveränen 33:26 (17:11)-Erfolg über die Spielvereinigung Steinhagen den dritten Heimsieg nacheinander. Auch ist die seit Mitte Dezember unbezwungene Sieben von Swen Bieletzki zum ersten Mal seit Ewigkeiten nicht mehr Tabellenletzter. „So kann und so wird es nächsten Samstag in Hüllhorst weitergehen“, frohlockte der ASV-Coach.

So selbstbewusst wie ihr Trainer nach dem Match traten seine Schützlinge während der Partie auf. Kein Gedanke mehr an die Horror-Hinserie. Die – ganz wenigen – Momente, in denen die Hausherren annähernd wackelten, hätten sie vor drei, vier Monaten womöglich noch die Punkte gekostet. Am Sonntagabend, in der Neuen Halle, machten sie einfach weiter.

Kuhlmann trifft, Kümper hält

Zwei Beispiele: Kurz nach dem Wechsel war der komfortable Sechs-Tore-Vorsprung um zwei Treffer geschrumpft (17:13/ 34.). Nicht wirklich beängstigend, aber Grund genug für Routinier Hendrik Kuhlmann, mit roher Gewalt und drei Toren aus dem Rückraum erstmal für Ruhe im Karton zu sorgen.

Senden zog abermals davon (27:18/50.). Bieletzki tauschte früh durch, gewährte der jungen Garde (Benedikt Otte, Max Schlögl, Julius Kretschmer) sowie Rückkehrer Marius Hintze (nach langer Verletzungspause) Spielpraxis – und wieder wurde es, auch bedingt durch die vielen Wechsel, ein kleines bisschen spannend (30:26/56.).

Dann der nächste Kniff des Trainers: Lukas Kümper, der schon zu Beginn klasse gehalten hatte und neben dem erneut überzeugenden Jens Micke Mann der ersten 30 Minuten war, rückte für den diesmal glücklosen Youngster Tobias Uphues zwischen die Pfosten. Der Ex-Gremmendorfer nahm zwei, drei freie Würfe der Steinhagener weg – die endgültige Entscheidung.

ASV-Tore: Micke (10/4), Kuhlmann (7), Ernst (4), Kretschmer (3), Schlögl (3), Wieczorek (2), Hüging (1), Jetztke (1), Otte (1), van de Pol (1).