Die Abwehrleistung seines Teams hatte Sebastian Tenholt beim 34:34 vor gut einer Woche in Verl überhaupt nicht gefallen. Gut, dass die A-Jugend-Oberliga-Handballer des ASV Senden lernfähig sind. Am Samstag, in der Partie beim TSV GWD Minden 2, präsentierten sich die Gäste in der Deckung stark verbessert – die Basis für den nie gefährdeten 31:23 (13:7)- Auswärtserfolg.

Vor allem in der ersten Hälfte ließen Sendens Abwehr und der gut aufgelegte Tobias Uphues im ASV-Tor so gut wie gar nichts zu. Da fiel es nicht weiter ins Gewicht, dass die eigenen Angreifer bis zur Pause die nötige Durchschlagskraft vermissen ließen.

Eierhoff dreht auf, Wetterkamp hält dicht

Dafür drehte Malte Eierhoff zur Freude seines Trainers „nach dem Wechsel richtig auf“. Zehn Treffer gelangen dem Rückraummann insgesamt. Zudem überzeugte Caio Wetterkamp sowohl im Innenblock als auch vorne am Kreis. So blieb es ein weitgehend spannungsbefreiter Samstagabend, an dem die Ostwestfalen den Rückstand in Halbzeit zwei nur noch ein Mal signifikant verkürzten (17:20 /44.).

„Das war genau die Reaktion, die ich nach dem Verl-Spiel sehen wollte“, so Tenholt. Gerade auch mit Blick auf das Gipfeltreffen am Sonntag, 16 Uhr, mit Spitzenreiter Sparta Münster.

ASV-Tore: Eierhoff (10), Otte (5), Wetterkamp (5), Klosterkamp (3), Rotering (3/1), Hernzel (2), Kiesel (2), Kollek (1).