„Wir haben zwei richtig blöde Gegentreffer kassiert. Außerdem hätten wir zwei Tore erzielen müssen – mindestens“, ärgerte sich der Übungsleiter.

Die Partie begann denkbar schlecht für den Platzherren, denn schon in der zweiten Minute brachte Jonas Grütering die Kanalkicker mit 1:0 in Führung. „Nach einem Eckball haben wir kollektiv geschlafen. Dieses Tor war definitiv vermeidbar.“ Nach einer Viertelstunde waren dann aber auch die Gastgeber gut im Spiel und hatten einige gefährliche Umschaltsituationen. Zwingende Abschlüsse ergaben sich für den SVB aber nicht. Das änderte sich nach dem Seitenwechsel. Nun hatte der Außenseiter deutlich bessere Chancen als 08. Indes: Lars Rückel, Christoph Hohmann, Nils Schulze Spüntrup und Florian Bußmann nutzten ihre Großchancen nicht. Die Gäste machten es besser: Im Anschluss an einen Freistoß traf erneut Grütering zum 2:0-Endstand. „In dieser Szene war unser Torhüter noch mit dem Stellen der Mauer beschäftigt. Ärgerlich für uns, jedoch auch clever gemacht vom Gegner“, sagte Fabian Leifken , der seinem Team ein Lob zollte: „Gegen einen Landesligisten muss man erst einmal so viele Chancen herausspielen.“

Schon am Sonntag (10. Februar) testet der SVB erneut: Um 14.30 Uhr gastiert mit Borussia Darup der Tabellenachte der Kreisliga A 2 Ahaus/Coesfeld auf dem Kunstrasenplatz am Helmerbach.