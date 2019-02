Der ASV Senden reist mit breitestmöglicher Brust zum Auswärtsspiel am Samstag, 19.30 Uhr, bei der HSG Hüllhorst . Nicht, dass die hiesigen Verbandsliga-Handballer im Trainingsduell mit Rugby-Zweitligist Tourist Münster ihren Torso extra gestählt hätten. Vielmehr ist die Sieben von Swen Bieletzki nach den jüngsten Siegen obenauf. „Wenn wir so aggressiv verteidigen wie zuletzt, dann können wir auch in Hüllhorst bestehen – und ein weiteres Team in den Abstiegskampf runterziehen.“ Hinten auf der Hut müsse sein Team auch deshalb sein, da die HSG oft mit sieben Mann angreife. Bis auf Steffen Mühlhoff (beruflicher Stress) ist Senden komplett.