Noch zu Beginn des Jahrtausends war Sparta Münster in Sachen Nachwuchshandball die Nummer eins in der Region. In Serie bildeten die Domstädter damals Talente wie den späteren Sendener Manuel Honerkamp für die höchsten Spielklassen aus. Dann kam der ASV, der mit neuem Konzept und professioneller Förderung die Spartaner nicht nur einholte, sondern – gerade in den A-Jugend-Bundesligajahren – deutlich distanzierte. Am Sonntag (16 Uhr, Neue Halle), beim U 19-Oberligagipfel, begegnen die beiden Vereine einander zur Abwechslung mal wieder auf Augenhöhe.

Was im Falle der Gäste auch damit zu tun hat, dass Münster de facto eine Spielgemeinschaft mit der ähnlich starken Warendorfer SU bildet. Sparta (22:6 Punkte) führt die Tabelle aktuell an, Senden (19:7) ist Dritter. Gewarnt ist der ASV schon deshalb, weil der Ligaprimus das Hinspiel mit 24:18 (12:8) gewann.

Senden schwach im Hinspiel

Sebastian Tenholt, Coach der hiesigen A-Junioren, haderte damals vor allem mit seiner Abwehr: „Wir haben in Münster viel zu nachlässig gedeckt.“ Zwar sei auch das Harzverbot – in der Spielklasse einzigartig – ein Faktor gewesen. Aber: „Wenn man Spartas Kreisanspiele sowie die erste und die zweite Welle nicht unterbindet, hat man ganz schlechte Karten – selbst mit Harz.“ Tenholt hofft auf möglichst viel Unterstützung von den Rängen – und darauf, dass Max Klosterkamp, Till Rotering (hüteten in der Woche das Bett) sowie Malte Eierhoff (Schulterprobleme) rechtzeitig zum Anwurf fit sind.