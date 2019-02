Eine Selina Wiggers in Galaform hat Tischtennis-Oberligist BW Ottmarsbocholt den 8:5-Auswärtssieg beim Tabellenzweiten DJK Holzbüttgen 2 fast im Alleingang beschert. Nicht nur gewann die nominelle Nummer vier der Blau-Weißen alle drei Einzel. Auch im ersten Doppel ließen Zoé Peiffert und sie nach verlorenem ersten Satz gegen Decui Xiong/Chiara Pigerl nichts mehr anbrennen.

„Selina war wirklich super drauf“, so BWO-Sprecherin Lena Uhlenbrock . Das sei freilich auch nötig gewesen, da Schwester Larissa van Boxel „nicht ihren allerbesten Tag erwischt hatte“. Zweite Matchwinnerin auf Seiten der Gäste sei Zoé Peiffert gewesen. Hätte die nicht beim Stand von 6:5 für Ottmarsbocholt Holzbüttgens Chinesin Xiong ganz souverän in drei Durchgängen bezwungen, „wäre es wohl auf ein Remis hinausgelaufen“, so Uhlenbrock. Denn Ellen Bispinghoff unterlag anschließend, ebenfalls in drei Sätzen, Sandra Förster.

Nur ging dieses Spiel eben nicht mehr in die Wertung ein, da – wer sonst? – Wiggers auch Oxana Gorbenko nach hartem Kampf (3:2) bezwang und den Sieg perfekt machte. Dank des Erfolges schob sich BWO auf Rang drei vor.

BWO: Peiffert/Wiggers 1:0, van Boxel/Bispinghoff 1:0, van Boxel 0:3, Bispinghoff 1:1, Peiffert 2:1, Wiggers 3:0.