So ärgerlich das 23:25 (10:9) seiner Mannen am Samstagabend bei der HSG Hüllhorst gewesen sei: „Es wirft uns nicht um“, betont Swen Bieletzki , Coach des Handball-Verbandsligisten ASV Senden . Schließlich habe niemand ernsthaft damit gerechnet, „dass wir plötzlich durch die Liga marschieren“. Auch sei unten nach wie vor „alles ganz eng beisammen. Gewinnen wir am Sonntag unser Heimspiel gegen Lit Germania 2, sieht es in der Tabelle für uns schon wieder viel freundlicher aus.“

Abwehr gut, Angriff weniger

Zur Niederlage in Hüllhorst, der ersten seit dem 19:33 Anfang Dezember bei Ligaprimus CVJM Rödinghausen: Die Gäste waren von Beginn an in der Deckung präsent, hatten auch den zusätzlichen siebten Feldspieler der Hausherren meist im Griff und konnten sich vor allem – wie am vergangenen Sonntag beim klaren Heimsieg über Steinhagen – auf Schlussmann Lukas Kümper verlassen. „Nur neun Gegentore in den ersten 30 Minuten, da kann man nicht wirklich meckern“, so Bieletzki. Was er aber sehr wohl zu beanstanden hatte, war die Angriffsleistung seiner Schützlinge. „Wir haben uns vorne etliche technische Fehler geleistet“, so Sendens Trainer.

So lagen die Besucher zwar fast immer mit ein, zwei Toren vorn, sie konnten sich aber nie entscheidend absetzen. Rächen sollte sich das im letzten Drittel des Spiels. Paul-Philip Reichelt traf in der 42. Minute zum 16:15 für die Gastgeber, die die Führung bis zum Ende nicht mehr hergaben. Zwar verkürzten Jan-Niklas van de Pol (56.) und Hendrik Kuhlmann (58.) in der torarmen Begegnung noch mal auf 23:24, doch Tim Blomenkamp machte Sekunden vor der Sirene alles klar.

ASV-Tore: Micke (7/4), Hintze (3), Kuhlmann (3), Starke (3), van de Pol (3), Ernst (1), Hüging (2), Wieczo­rek (1).