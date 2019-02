Alles andere als angenehme Erinnerungen hat Trainer Swen Bieletzki an das Hinspiel der Verbandsliga-Handballer vom ASV Senden bei LiT Tribe Germania 2 in Hille-Nordhemmern: „Wir haben die ganze zweite Halbzeit geführt, haben dann aber in den letzten Minuten blöde Zeitstrafen kassiert.“ Das Ergebnis: 29:30, eine der vielen knappen Sendener Niederlagen der Hinserie. Mindestens ebenso schlimm: Konrad Eilers verletzte sich in dieser Partie und ist noch heute nicht einsatzfähig.

Am Sonntag um 18 Uhr sehen sich beide Mannschaften in Senden wieder. Wobei den ASV keine wilden Revanchegelüste quälen. Die beiden Punkte sind Coach und Spielern im Kampf um den Klassenerhalt viel wichtiger. Denn die Gastgeber, inzwischen Tabellen-13., und den aktuell Achten Germania 2 trennen nach einer Aufholjagd des ehemaligen Schlusslichts ASV, in die lediglich die letzte Niederlage in Hüllhorst eine kleine Delle schlug, nur noch vier Punkte.

„Das ist definitiv eine machbare Aufgabe, zumal wir zu Hause spielen und das Hinspielergebnis eben sehr knapp war“, lautet die Ansage von Bieletzki. „Wir wollen gewinnen und müssen gewinnen, um eine weitere Mannschaft unten mit reinzuziehen – vor allem, weil die Aufgaben danach nicht leichter werden.“

Ob Jan-Niklas van de Pol am Sonntag dabei sein wird, ist fraglich, der ASV-Spieler hatte zuletzt mit der Grippe zu kämpfen. Positiv dagegen: Der lange angeschlagene Marius Hintze, in den vergangenen drei Partien bereits wieder im Einsatz, ist mittlerweile schmerzfrei. „Er kommt so langsam wieder in Fahrt“, freut sich Trainer Bieletzki.