Licht am Ende des Tunnels sah Suha Yaglioglu am Samstagabend nach der 2:3-Heimniederlage der Sendener Drittliga-Volleyballerinnen gegen den MTV Hildesheim (21:25, 28:26, 25:23, 17:24, 9:15). „Wir haben heute Abend besser gespielt als gegen BW Aasee und vor allem als in Emlichheim“, bilanzierte der ASV-Trainer. „Und wir haben immerhin einen Punkt geholt.“

Die Gastgeberinnen waren mit Personalproblemen in die Partie gegangen. Ruth Lichte war im Urlaub, Felicitas Täger nach mehrwöchiger Krankheit noch nicht wieder fit. „Ich habe daher meinen Jugendspielerinnen eine Chance gegeben“, meinte Yaglioglu in Bezug auf Carla Geschermann und Lea Venghaus. „Und sie haben auch nicht schlecht gespielt.“

Personalprobleme hatten aber auch die Niedersachsen. Mit nur sieben Spielerinnen waren sie an die Bulderner Straße gereist, unter ihnen Ex-Sendenerin Cinja Tillmann . Bis kurz vor Ende des zweiten Satzes spielten die ersten Sechs ohne Wechsel durch. Das sei aber relativ normal, so Tillmann nach der Partie: „In dieser Saison waren wir bisher nur zwei Mal vollzählig – und vollzählig heißt bei uns: neun Spielerinnen.“

Die Unterzahl gegenüber dem ASV – Yaglioglu standen am Samstag drei Ersatzleute zur Verfügung – merkte man den Gästen selten an, im ersten Durchgang und in den Sätzen vier und fünf überhaupt nicht. Senden hatte zunächst, wie schon in den vergangenen Partien, vor allem Probleme in der Abwehr und verlor den ersten Satz deutlich. Mitte des zweiten Satzes berappelte sich das Team, glich aus, zog vorbei und gab den Vorsprung wieder her. Es ging in die Verlängerung – der ASV ließ drei Satzbälle ungenutzt, wehrte einen ab und machte dann im vierten Versuch Nägel mit Köpfen.

Schub für den dritten Durchgang brachte das zunächst nicht. Senden lag erneut zurück, doch eine Sechs-Punkte-Aufschlagserie von Doreen Luther brachte das Team wieder ins Spiel. Das Ende dieses Satzes war weit weniger dramatisch. Der MTV schlug den zweiten Sendener Satzball ins Aus.

Einen Punkt hatte der abstiegsgefährdete ASV damit sicher, mehr sollten es aber auch nicht werden. Mitte des vierten Satzes zog Hildesheim erneut davon und gab den Vorsprung diesmal nicht mehr her. Auch im Tiebreak setzte sich die größere Erfahrung der MTV durch. Bis zum 9:9 war noch alles offen, dann machte Senden keinen Punkt mehr.

Nach dem Jubel über den Sieg hatte Tillmann von allen MTV-Spielerinnen die kürzeste Heimreise. Die 27-Jährige wohnt wieder (und noch) in Senden, bevor sie demnächst erneut nach Münster zieht.

ASV: Altas, Claassen, Geschermann, Hoffmann, Lethaus, Luther, Peci, Schulte-Döinghaus, Venghaus.