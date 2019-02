Die DJK BW Annen 2 ist Tabellenletzter der Oberliga, BW Ottmarsbocholt ist aktuell Zweiter. Man hätte also im Vorfeld auf einen entspannten Samstag aus Sicht der BWO-Damen tippen können. Dass Annen ihnen dann das Leben doch schwerer machte als gedacht, lag im Wesentlichen an Gästespielerin Narine Antonyan. Die Leihgabe aus der ersten Mannschaft (Regionalliga) gewann alle drei Einzel. So bedurfte es schon einer geschlossenen Mannschaftsleistung der Ottmarsbocholterinnen, um doch die Punkte daheimzubehalten – 8:5 lautete nach knapp zweieinhalb Stunden der Endstand. „Entscheidend war letztlich Rabea Dahls 3:1-Sieg über Jaqueline Fabrizius“, lobte BWO-Teamsprecherin Lena Uhlenbrock die eigene Nummer vier. Deren Erfolg verschaffte den Blau-Weißen den ersten Zwei-Spiele-Vorsprung an diesem Abend. Ansonsten, so Uhlenbrock, „wäre es vielleicht eher auf ein 7:7 hinausgelaufen“. BWO: Janasik/Uhlenbrock 1:0, van Boxel/Dahl 0:1, van Boxel 2:1, Janasik 2:1, Uhlenbrock 2:1, Dahl 1:1.