Zwei Mal sind die Volleyballerinnen des ASV Senden in der aktuellen Saison schon gegen den Drittliga-Konkurrenten BSV Ostbevern angetreten – und hatten an der Bever wie auch im Rückspiel in eigener Halle jeweils mit 1:3 das Nachsehen. Am Sonntag auf neutralem Boden, in Sendenhorst, lief es andersherum. Im Finale des Bezirkspokals hatte die Sechs von Suha Yaglioglu die Nase vorn und holte sich nach einer über weite Strecken hart umkämpften Partie mit 3:1 (35:33, 18:25, 26:24, 25:23) die Trophäe.

Mit fast komplettem Kader hatte Yaglioglu einen Tag nach der 2:3 Liga-Niederlage gegen den MTV Hildesheim (WN berichteten) die Fahrt nach Sendenhorst angetreten. Felicitas Täger war nach mehrwöchiger Krankheit wieder mit dabei. Merve Altas fehlte mit einer Daumenverletzung, für sie spielte Melina Laubrock als Libera.

Im Halbfinale trafen die Sendenerinnen zunächst auf den VC Recklinghausen, in der Verbandsliga 3 Konkurrent der ASV-Reserve. Ohne größere Probleme setzte sich der Favorit mit 3:0 (25:22, 25:14, 25:16) durch – damit war das Endspiel gegen den BSV, der seinerseits mit 3:1 gegen Bezirksligist und Gastgeber SG Sendenhorst gewonnen hatte.

„ Diesmal haben wir es zu Ende gebracht. Diesmal haben wir es zu Ende gebracht. “ ASV-Trainer Suha Yaglioglu

„Wir wollten natürlich diesmal gegen Ostbevern gewinnen, haben uns aber keinen Druck gemacht“, sollte der ASV-Coach später sagen. Und das war offenbar der richtige Ansatz. Denn in diesem Spiel brauchte der ASV gute Nerven, ebenso wie das gegnerische Team von Dominik Münch.

Besonders im ersten Satz konnten sich die Zuschauer über mangelnde Spannung nicht beklagen. Nach gefühlt unzähligen Ballwechseln in der Verlängerung machte Senden beim Stand von 34:33 den Sack zu. Nachteil: Nach dem Drama mit Happy End war die Luft beim ASV erst einmal raus, Durchgang zwei entschieden die Ostbevernerinnen, die nur auf Ex-Nationalspielerin Wiebke Silge (Urlaub) verzichten mussten, deutlich für sich. Dann aber wurde es wieder eng, und nach einem 26:24 ging die Yaglioglu-Sechs mit 2:1-Sätzen in Führung. Beim Stand von 16:21 in Durchgang vier sah alles nach einem Tiebreak aus, doch der ASV gab noch einmal Gas, glich aus und behielt ein drittes Mal die Nerven – das war der Pokalsieg.

„Diesmal haben wir es zu Ende gebracht“, freute sich Yaglioglu, dessen Team noch gegen Hildesheim eine 2:1-Satzführung nicht hatte nutzen können.

ASV: Claassen, Geschermann, Hoffmann, Laubrock, Lethaus, Luther, Peci, Schulte-Döinghaus, Täger, Venghaus.