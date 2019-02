„Diese Niederlage haben wir uns selbst zuzuschreiben“, kommentierte Trainer Sebastian Tenholt das 24:27 (13:11) der Sendener A-Junioren beim Oberliga-Konkurrenten JSG Werther /Borgholzhausen. Der Handball-Nachwuchs des ASV war gehandicapt in die Partie gegangen, nachdem Keeper Tobias Uphues sich beim Training die Bänder im Fuß gerissen hatte. Er fällt für mehrere Wochen aus. Daran habe die Niederlage aber nicht gelegen, betonte Tenholt, sondern an dem Auftritt seines Teams nach der Pause.

Vor dem Gang in die Kabine lag der ASV im grünen Bereich. „Das war eine deutliche Steigerung gegenüber dem Sparta-Spiel“, bilanzierte der Coach die ersten 30 Minuten in Borgholzhausen. Das sollte sich in der zweiten Hälfte ändern. „Da haben unsere Keeper deutlich schlechter gehalten, die Abwehr nicht mehr konsequent genug zugegriffen und im Angriff wurden wir immer hektischer.“

So zogen die Gastgeber zügig an den Sendenern vorbei, woran auch Silas Bartling einen wesentlichen Anteil hatte. Der JSG-Keeper dichtete sein Gehäuse wesentlich besser ab als seine Gegenüber Kevin Flecke und Ben Lemke. In den letzten Minuten gelang es dem ASV immerhin noch, einen Fünf-Punkte-Rückstand auf drei Zähler zu verkürzen – zu mehr reichte es nicht mehr.

ASV: Flecke, Lemcke – Eierhoff (10/1), Otte (8), Klosterkamp (2), Rotering (2/1), Kiesel (1) Wetterkamp (1), Hernzel, Jägersmann, Kollek, Tübergen, Wichmann.