Einen ruhigen Sonntagnachmittag verbrachten die Anhänger der Sendener B-Junioren. Die Gäste vom Tabellenvorletzten SC Nordwalde besiegte die Handballjugend des ASV in heimischer Halle deutlich mit 31:20 (14:10).

Die Partie war, wie schon vor der Partie ein Blick auf die Tabelle hatte vermuten lassen, eine einseitige Angelegenheit. Die Gastgeber lagen kein einziges Mal in Rückstand, nur zwei Mal konnten die Nordwalder ausgleichen – zum 1:1 in der zweiten und zum 2:2 in der vierten Minute.

Dann baute der ASV seine Führung langsam, aber stetig aus. Mit vier Toren Vorsprung ging er in die Kabine. Als er zwei Minuten nach Wiederbeginn seine Führung auf sechs Tore (17:11) ausgebaut hatte, war die Messe praktisch gelesen.

ASV: Jürgens, Lemcke, Magdalinski – Janssen (10/2), Liemann (10/2), Mallmann (6), Dubiel (1), Franken (1), Klose (1), Speckmann (1), Willing (1), Neve, Schubert.