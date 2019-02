Die B-Liga-Fußballer des SC BW Ottmarsbocholt haben das vorgezogene Meisterschaftsspiel gegen Concordia Albachten 2 mit 0:1 (0:1) verloren. BWO-Coach Michael Füstmann sprach von einem „klassischen Fehlstart“.

Die taktischen Neuerungen hätten überhaupt nicht gegriffen, so der Trainer der Blau-Weißen – auch, weil nicht alle Mann an Bord waren. Die Folge: ein schlechtes Passspiel der Hausherren, das auch den Treffer des Tages auslöste. Nach einem dieser Ballverluste und aufgrund fehlender Ordnung – Innenverteidiger Jens Overbeck war just verletzungsbedingt ausgetauscht worden – legte Daniel Ridder , eigentlich die Nummer drei zwischen den Pfosten, einen Münsteraner im Sechzehner. Den fälligen Elfer verwandelte David Schulze Hillert, Cousin von BWO-Mann Luca Schulze Hillert.

Auch nach der Pause leisteten sich die Ottmarsbocholter zu viele Abspielfehler. Zudem hätten sie es in der Offensive immer wieder mit hohen Bällen probiert, „statt das Leder flach reinzubringen“, ärgerte sich Füstmann. So stand am Ende die „verdiente Niederlage“.

BWO: Ridder – L. Schulze Hillert, Overbeck (29. Cruz da Silva), M. Kallwey, Hibbe – Silla, Arnschink (76. Arnschink) – F. Volbracht, Lindfeld, Kock (60. Wiegert) – Beutel. Tor: 0:1 D. Schulze Hillert. Bester Spieler: Silla.