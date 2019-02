Sonderlich enttäuscht war Swen Bieletzki, Coach des ASV Senden , nach dem 22:29 (10:15) beim neuen Tabellenzweiten TV Isselhorst nicht: „Isselhorst hat nun mal nicht unsere Kragenweite.“ Die nötigen Punkte im Ringen um den Ligaverbleib müsse seine Mannschaft halt „in anderen Spielen holen“. Etwa in der Heimpartie in zwei Wochen (10. März), nach der Karnevalspause, gegen den TV Emsdetten 2. Das Match sei „viel wichtiger“ als jenes beim bockstarken Aufsteiger.

In Gütersloh „hätte schon alles passen müssen, damit wir was mitnehmen“, analysierte Bieletzki ganz nüchtern den erfolglosen Wochenendausflug. Im Angriff, wo vor acht Tagen beim Sieg über LiT Tribe Germania 2 tatsächlich alles gepasst hatte, leisteten sich die hiesigen Verbandsliga-Handballer gestern zu viele technische Fehler – und der TVI habe jeden einzelnen „gnadenlos bestraft“, so Sendens Trainer. Ein Gegenstoß nach dem nächsten rollte auf das ASV-Tor zu, in dem Lukas Kümper noch Schlimmeres verhinderte.

Keeper verhindern Schlimmeres

In die Pause ging es insofern mit „nur“ fünf Toren Rückstand, der allerdings binnen weniger Minuten auf acht Treffer (11:19/35.) anwuchs – obwohl auch Christoph Chwalek (kam nach dem Wechsel für Kümper) hielt, was zu halten war. Die Schlussphase musste der Co-Trainer der Gäste indes wieder von der Bank aus verfolgen. Bei einem weiteren TVI-Schnellangriff kam ein Isselhorster Sekundenbruchteile vor Chwalek an den Ball. Die logische Folge: Rot. Bieletzki nahm seinen Stand-by-Keeper in Schutz. Es sei „kein böses Foul“ gewesen, aber die Regelhüter hätten in solchen Situation nun mal keinen Ermessensspielraum.

Gut gefiel dem Coach der Besucher „die Einstellung der Jungs. Dass sie sich nicht haben gehen lassen.“ Senden kam sogar noch mal ran (20:23/53.), aber für ein Remis oder gar einen Sieg nie wirklich in Betracht.

ASV-Tore: Kuhlmann (9/2), Otte (3), Hüging (2), Starke (2), Hintze (1), Kretschmer (1), Micke (1/1), Rotering (1), van de Pol (1), Wieczorek (1).