„Wenn uns das vorher jemand gesagt hätte, hätten wir das sofort unterschrieben“, kommentierte Teamsprecherin Lena Uhlenbrock das 7:7 von BW Ottmarsbocholt 2 am Samstagabend im Heimspiel gegen den ASV Einigkeit Süchteln. Tatsächlich hatte das Unentschieden angesichts des Spielverlaufs dann doch einen bitteren Beigeschmack. Die Gastgeberinnen hatten bereits mit 6:2 geführt, gaben dann aber mit einer Ausnahme – Uhlenbrock gewann ihr drittes Einzel gegen ASV-Spielerin Maike Aatz – alle weiteren Partien ab.

Dabei hätten die Blau-Weißen, die gegen den Abstieg aus der Oberliga West kämpfen auch den zweiten Zähler als uneingeplanten Bonuspunkt gut gebrauchen können. Doch vor allem Zoé Peiffert, hinter Spitzenspielerin Uhlenbrock als Nummer zwei im Einsatz, hatte an diesem Abend das Pech am Schläger. Sie verlor, nach dem ohne Satzverlust gewonnenem gemeinsamen Doppel mit Uhlenbrock, alle ihre drei Einzel.

Besonders unglücklich war die Niederlage gegen die Nummer vier des ASV, Sanja Geneschen, das die Süchtelnerin in fünf Sätzen gewann. „Zoé hat keinen guten Tag erwischt“, so Uhlenbrock. „Aber sie ist ja noch jung, da kann so etwas schnell passieren.“

BWO 2: Uhlenbrock/ Peiffert 1:0, Ripploh/Dahl 1:0; Uhlenbrock 3:0, Peiffert 0:3, Ripploh 1:2, Dahl 1:2.