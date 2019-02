„Wir sind spät dran“, räumt Taylan Berik , sportlicher Leiter des VfL Senden , ein. Während die Trainerbänke in der Region größtenteils besetzt sind und auch die jeweiligen Kaderplanungen weit fortgeschritten, hakt es beim hiesigen Fußball-Landesligisten diesbezüglich ein wenig. Aber weder würden die Verantwortlichen die Füße hochlegen noch müsse sich irgendwer darum sorgen, dass der VfL ein schlagkräftiges Team für die kommende Spielzeit zusammenbekommt, macht Berik deutlich. Alle im Sportpark arbeiteten hart daran, dass sich die Dinge zum Guten wenden. Auch sei der finanzielle Rahmen gesteckt. Der Grund für die Hängepartie ist vielmehr, dass er selbst aufgrund einer OP zwischenzeitlich außer Gefecht war – „sonst hätten wir in der Trainerfrage längst Vollzug gemeldet“. Berik geht davon aus, dass die wichtigste Personalie bereits Anfang März geklärt sei.

Interesse auf beiden Seiten

Dem Vernehmen nach sind Verein und André Bertelsbeck an einer weiteren Zusammenarbeit interessiert. Sendens Coach würde sich aber im Falle einer Vertragsverlängerung „einen etwas breiteren Kader“ wünschen. Bereits vor der Saison hatten mehrere Leistungsträger den Sportpark verlassen. Hinzu kam im Laufe der Hinrunde, berufsbedingt, der Abschied von Steffen Nagel und Lucas Morzonek. Chidera Odum ist auch schon wieder weg, Denis Hölscher kehrt im Sommer zu seinem Stammverein BW Ottmarsbocholt zurück.

Vier A-Jugendliche kommen im Sommer

Und dann zieht sich ja noch die ungewöhnlich hohe Zahl an verletzten und angeschlagenen Spielern wie ein roter Faden durch die Saison. „Ich gehöre bestimmt nicht zu denen, die ständig jammern“, so Bertelsbeck. Auch seine Schützlinge nähmen die Situation so, wie sie nun mal ist. Sportlich steht Senden als Achter mit derzeit 28 Punkten angesichts der dünnen Personaldecke tatsächlich gut da. Aber: Ständig die Trainer der Zweiten und der U 19 um Amtshilfe zu bitten, sei eben keine dauerhafte Lösung, findet der Coach.

Nach Bertelsbecks Kenntnis haben zehn Spieler aus dem aktuellen Kader ihre Zusage für 2019/20 gegeben. Dazu gesellen sich im Sommer die vier A-Jugendlichen Tim Castelle, Moritz Mallmann, Max Leisgang und Torsteher Niklas Henke. Macht zusammen 14. Dem Coach schwebt indes eine Größenordnung von 21, 22 Mann vor. Berik ist auch diesbezüglich optimistisch: „Wir führen seit November Gespräche mit den Spielern und sind guter Dinge, dass uns noch weitere erhalten bleiben. Aber selbstverständlich schauen wir auch nach links und nach rechts, was mögliche Verstärkungen angeht.“