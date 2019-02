Alle Sportler, da ticken Drittligavolleyballerinnen nichts anders als Fußballer oder Handballer, hassen es zu verlieren. Der Unterschied: Niederlagen von Drittligavolleyballerinnen werden, wenn sie so knapp als möglich ausfallen, mit einem Zähler vergütet. Und da jeder Punkt entscheidend sein kann, wäre Suha Yaglioglu – je nach Spielverlauf – am Samstag, 19 Uhr, wenn sein Team bei Zweitligaabsteiger RC Sorpesee gastiert, schon mit einem zufrieden. „In der Tabelle geht es ziemlich eng zu. Lintorf, Aasee, Cloppenburg wir und vielleicht Bremen machen die zwei Absteiger untereinander aus. Da kann ein Zähler in Sorpesee in der Endabrechnung Gold wert sein“, weiß der Coach des ASV Senden .

Guter Nachwuchs – auf beiden Seiten

Im Hinspiel, das aus ASV-Sicht 2:3 ausging, ist die Rechnung aufgegangen. „Warum sollte uns das nicht ein zweites Mal gelingen?“, fragt Yaglioglu. Zwar weiß er um die exzellente Nachwuchsarbeit der Sauerländer. Aber junge Talente in den Seniorenbereich zu überführen, damit kennen sie sich auch in der Stevergemeinde bestens aus. Und: Mit dem Abstieg aus dem Erstligaunterhaus habe sich auch die eine oder andere Spielerin verabschiedet, so Yaglioglu. Zuspielerin Lara Drölle etwa wechselte zum Ligasouverän USC Münster 2, Außenangreiferin Leonie Hoffmann schloss sich bekanntlich dem ASV an.

Sorpesee, aktuell Vierter, sei also immer noch ein sehr guter Gegner, findet Sendens Coach, aber eben nicht mit der RC-Mannschaft der Vorsaison vergleichbar. Personell sieht es beim momentanen Tabellenneunten indes nicht ganz so gut aus. Zuletzt ging die Grippe im Sportpark um, entsprechend bescheiden sei die Trainingsbeteiligung gewesen, berichtet Yaglioglu. Auszufallen drohen am Wochenende Felicitas Täger, Emira Peci und Chiara Claassen.