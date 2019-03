Zwischen dem ASV Senden und Westfalia Kinderhaus gibt es seit geraumer Zeit einen regen Austausch. Etliche Spieler, aber auch Trainer haben in der jüngeren Vergangenheit die Seiten gewechselt. Auch wenn, wie beide Seiten betonen, kein großer Plan dahinterstecke: Auffällig sind die Transferbewegungen schon.

Swen Bieletzki etwa, aktueller Coach der hiesigen Verbandsliga-Handballer, ordnete noch bis Sommer 2018 den Rückraum der Münsteraner, sein Vorgänger beim ASV, Slawomir Cabon, kam damals ebenfalls aus Kinderhaus. Und Jens Micke, derzeit sehr erfolgreicher Kreisläufer im Sportpark, ist zwar Ur-Sendener, war aber in der Vergangenheit auch für Landesligist Westfalia aktiv.

Honerkamp folgt Kumpel Dreiszis

Umgekehrt spielte der Kinderhauser Coach Sebastian Dreiszis früher in Senden. Manuel Honerkamp folgte seinem Kumpel vor einem halben Jahr in den Norden Münsters, wo auch Ex-ASV-Keeper Jonas Rottstegge, der seine Laufbahn inzwischen beendet hat, bereits den Kasten sauber hielt und der verletzte Manuel Schürkamp immer noch auf ein Comeback hofft.

Guter Draht auf Funktionärsebene

Einen „angenehmen Zufall“ nennt Jochen Jungblut, Abteilungsleiter in der Stevergemeinde, das Hin und Her, das damit begann, dass der damalige Westfalia-Trainer Anian Plath vor Jahren an die Bulderner Straße kam. Der gute Draht sei danach nie abgerissen. Was einerseits daran liege, dass die Handballer beider Klubs einander gut kennen: „weil sie schon in Jugendtagen gemeinsam in Auswahlteams gestanden haben“. Aber auch auf Funktionärsebene funktioniere das zwanglose Miteinander. Ein Beispiel: Heinz Janssen, Abteilungs-Vize und Stand-by-Keeper in Münster, hilft hin und wieder an der Bulderner Straße aus, wenn B-Jugend-Coach Thomas Hammerschmidt verhindert ist.

Janssens Sohn Jakob zählt übrigens zu den Leistungsträgern der U 17. „Einem solchen Talent würden wir nie Steine in den Weg legen“, betont Dreiszis. Auch wenn Kinderhaus inzwischen ein Stück weit aufgeholt habe: „Senden macht nun mal die beste Nachwuchsarbeit im näheren Umkreis.“ Hammerschmidt gibt das Kompliment artig zurück: „Wenn jemand im Großraum Münster leistungsorientiert Handball spielen will, dann kommen halt nur die Westfalia oder wir in Betracht.“

Senioren-Duell frühestens 2020

In der B-Jugend gab es das direkte Duell zuletzt vor sieben Tagen (Senden siegte knapp). Und bei den Senioren? Nicht vor 2020, glaubt Dreiszis: „Ich drücke den Sendenern alle Daumen und glaube auch, dass sie die Klasse halten. Wir dagegen haben trotz einer tollen Saison keine Chance mehr, am Saisonende aufzusteigen.“