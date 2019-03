In einem Nachholspiel der Handball-Kreisliga erwartet Spitzenreiter TV Friesen Telgte 2 am heutigen Samstag (18 Uhr) den Tabellensiebten ASV Senden 2. Das heißt auch: Friesen-Trainer Sebastian Seitz trifft auf Bruder Alexander .

Wann haben Sie Ihren Bruder Sebastian das letzte Mal gesehen oder gesprochen?

Alexander Seitz: Gesehen haben wir uns letzte Woche Sonntag. Da waren wir familiär unterwegs, deshalb war Handball gar kein so großes Thema. Aber natürlich haben wir uns ein bisschen auch über das Spiel unterhalten.

Haben Sie Ihrem Bruder bei dieser Gelegenheit schon zur Meisterschaft gratuliert?

Seitz: Nein, das Ding ist noch lange nicht gegessen. Es sind noch sieben Spiele, die Telgter haben drei Minuspunkte Vorsprung – da kann noch viel passieren. Aber ich traue es den Friesen auf jeden Fall zu. Wenn sie in den nächsten drei, vier Spielen konstant sind, gehe ich auch davon aus, dass sie es schaffen.

Wie schätzen Sie die Chancen Ihrer Mannschaft in Telgte ein?

Seitz: Wir wollen die Saison ordentlich zu Ende bringen und werden alles in die Waagschale werfen. Für unser Potenzial stehen wir in der Tabelle etwas zu schlecht da, aber wir haben auch jetzt wieder Verletzungsprobleme. Deshalb bekommen wir in Telgte Unterstützung aus der A-Jugend. Wir können die Friesen kitzeln und ärgern. Das Hinspiel (25:23 für Telgte 2 – d. Red.) war ja sehr eng.

Im Hinspiel haben Sie in der Schlussphase selbst gespielt. Laufen Sie auch in Telgte wieder auf?

Seitz: Ich gehe nicht davon aus. Geplant ist es auf jeden Fall nicht. Ich will mich da auch nicht mehr so reinhängen. rau