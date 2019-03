„Die Punkte, die wir gemacht haben, haben wir gemacht – die Punkte, die Sorpesee gemacht hat, allerdings auch.“ So brachte Suha Yaglioglu die 0:3-Niederlage (18:25, 21:25, 22:25) der Sendener Volleyballerinnen am Samstagabend beim Drittliga-Konkurrenten RCS auf den Punkt. „Eigentlich saß für uns vieles drin, aber wir haben sehr viele Fehler gemacht.“

Dabei hätte die abstiegsbedrohte Yaglioglu-Sechs einen oder gar mehrere Punkte gut gebrauchen können. Die Voraussetzungen waren so schlecht nicht: Bis auf die grippegeschwächten Felicitas Täger und Chiara Claassen waren alle Spielerinnen an Bord, Sorpesee hatte nicht seinen besten Tag, und aus der Stevergemeinde hatten sich viele Anhänger auf den Weg ins Sauerland gemacht, um ihr Team zu unterstützen. „Unsere Fans haben viel Stimmung gemacht“, so der ASV-Coach.

Doch seine Spielerinnen konnten die Anfälligkeit des Gegners und den akustischen Rückenwind von den Rängen nicht nutzen. Im Gegenteil: Vor allem im ersten Satz nahm sich der ASV vor allem in Aufschlag und Annahme die Butter selbst vom Brot. So brauchten die Gastgeberinnen gar nicht mehr viel zu tun, um den ersten Satz ungefährdet nach Hause zu bringen. „Das war bitter“, so der Coach, der vermutete, dass sein Team vielleicht übermotiviert gewesen sein könnte.

Dann wurde es etwas besser, die Fehlerquote verringerte sich. Doch sie blieb immer noch zu hoch, als dass die Sendenerinnen dem RCS wirklich hätten gefährlich werden können. „Wir haben im ganzen Spiel praktisch kein einziges Mal geführt“, ärgerte sich Yaglioglu über die unnötige Niederlage. „So verliere ich ungern.“

Nun ist die Heimpartie am kommenden Samstag noch wichtiger geworden. Dann kommt der TV Cloppenburg, ein direkter Konkurrent um den Klassenerhalt.

ASV: Altas, Geschermann, Hoffmann, Kirchhoff, Laubrock, Lethaus, Lichte, Luther, Peci, Schulte-Döinghaus, Venghaus.